Время российских инвестиций

На Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017" заключено более 300 соглашений Традиционная сочинская площадка для широкомасштабного обсуждения текущих трендов в развитии национальной экономики и привлечения российских и зарубежных инвестиций в регионы России претерпела значительные изменения. Дату проведения сместили с осени на февраль, да и называется она теперь иначе – Российский инвестиционный форум.

С момента прошлого форума до открытия "Российского инвестиционного форума "Сочи-2017" прошло немного времени, всего полгода. Тем не менее в его работе приняло участие на 8 процентов больше специалистов, чем в предыдущем. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции во второй день форума его бессменный куратор вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак.

– Впервые мы проводим этот форум в зимний период. Соответствующее решение было принято в 2016 году. Тем не менее практика показала, что оно было оправданным, – подчеркнул Дмитрий Козак.

По словам вице-премьера, Российский инвестиционный форум "Сочи-2017" больше своего прошлогоднего собрата оказался не только по числу участников, но и по числу заключенных инвестиционных соглашений. Их на момент проведения пресс-конференции было 314 против 255 прошлогодних. Объем заключенных соглашений за время проведения Российского инвестиционного форума в Сочи предварительно оценили в 200 млрд рублей. Разумеется, речь идет лишь о тех соглашениях, которые не защищены коммерческой тайной.

Сочи был активным участником форума. Муниципалитет не только заключил несколько инвестиционных соглашений, о которых наша газета рассказывала в прошлом номере. Городские власти также были активными участниками деловой программы Российского инвестиционного форума "Сочи-2017".

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Переход от бюджетного финансирования к механизму государственно-частного партнерства в развитии спортивной инфраструктуры обсудили на панельной сессии в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2017". Министр спорта Павел Колобков сообщил, что начиная с 2006 года в стране построено 52 тысячи спортивных объектов. Он подчеркнул, что основным инструментом развития спортивной инфраструктуры стали государственные инвестиционные программы. "Но дальнейшее развитие отрасли невозможно без перехода на механизм ГЧП", – сказал министр. Он также отметил, что разработан механизм выделения субсидий из федерального бюджета через бюджеты субъектов для частного партнерства. На реализацию этих проектов в 2018-2020 годах планируется выделить 750 миллионов рублей из федерального бюджета.

– Это позволит заключить порядка 20 соглашений по ГЧП, – уточнил Павел Колобков.

Президент Банка "Югра" Алексей Нефедов назвал многофункциональные проекты со спортивной составляющей наиболее привлекательными для частных инвестиций. По его мнению, на этапе проектирования важно предусмотреть возможность получения дохода за счет расширения концепции, включения в нее дополнительного коммерческого контента.

По этому же принципу развиваются и горные объекты олимпийского наследия Сочи.

– После Олимпийских игр в Сочи начался бум увлечения горными лыжами. Но мы значительно расширили концепцию "Красной поляны" различными видами развлечений и досуга, – рассказал генеральный директор НАО "Красная поляна" Александр Саурин.

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Темой еще одной панельной дискуссии стала подготовка к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи осенью 2017 года. В октябре этого года на форум в Сочи съедутся более 20 тысяч участников не менее чем из 150 государств. Сейчас страны формируют свои делегации. Например, известно, что Армения делегирует на форум в Сочи 300 своих молодых лидеров.

Вся аудитория будет состоять из людей в возрасте от 18 до 35 лет. Это студенты, журналисты, инженеры, IT-специалисты, предприниматели, лидеры общественных организаций, различных творческих союзов, руководители спортивных студенческих клубов.

– У России есть уникальная возможность инвестировать в этом году в молодежь всего мира. Результаты этого фестиваля мы увидим не в день его закрытия, а спустя несколько, может быть даже 10 лет, когда мы поймем, какую роль сыграл этот фестиваль в жизни наших участников, как воплотились их идеи и проекты. И главное – как развивается и поддерживается дружба среди молодых людей из разных стран мира после фестиваля, – сказала координатор по подготовке и проведению ВФМС 2017, директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.

В Сочи пройдет основной блок Фестиваля. Помимо обширной дискуссионной площадки в Главном медиацентре Олимпийского парка, для участников будет сформирована спортивная и культурная программа. Церемонии открытия и закрытия состоятся в ледовом дворце "Большой".

– Перед Сочи поставлен ряд задач, и мы готовы оказать организаторам все необходимое содействие. У нас уже работает свой городской оргкомитет, который возглавляет глава города Анатолий Пахомов. В целом отмечу, что Сочи имеет огромный опыт проведения знаковых международных мероприятий. Только с начала 2017 года у нас состоялись 10 мероприятий международного уровня и 30 – всероссийского. Их организаторы отмечают высокую степень готовности инфраструктуры курорта, – рассказал заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

Стартует фестиваль 14 октября с парада руководителей делегаций стран участниц в Москве. В едином строю по центру российской столицы пройдут 50 тысяч молодых людей и студентов. Некоторые из них сразу же направятся в Сочи на основные мероприятия ВФМС 2017. На церемонию закрытия прибудут и те две тысячи участников, которые с 14 по 17 октября будут путешествовать по российским городам, включенным в общую программу фестиваля.

Интересно, что при организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года решено максимально внедрять инновационные технологии. Например, будет использована система "paper lееs", которая предполагает отказ от использования бумаги, что особенно актуально: нынешний год объявлен в России Годом экологии. Программы, буклеты, информационные листовки и переписку переориентируют на цифровые серверы.

Высокие технологии помогут организаторам отобрать пять тысяч волонтеров. В России создан робот-рекрутер по имени Вера, который уже работает на крупные корпорации и проводит первичный отбор кадров. Эта же практика будет использована при формировании волонтерского корпуса ВФМС 2017. Роботов также намерены использовать и в других функциях.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]