ПРЕМЬЕРЫ И АНШЛАГИ

В Сочи с успехом прошел X юбилейный Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. В этом году идеей фестиваля стало собрать в Сочи все самое лучшее из представленного за десять лет культурного форума. При этом организаторы дополнили программу премьерами и аншлаги в концертных залах были обеспечены.

Программа фестиваля включала разные жанры искусства и музыкальные направления: "Вечер балета" в исполнении артистов Национальной Парижской оперы и итальянской балетной труппы Imperfect; "Классика и рок" с участием Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы"; "Вечер джаза" десятикратного обладателя премии "Грэмми" Артуро Сандоваля, а также театральные постановки.

Так со сцены Зимнего театра известные актеры Светлана Иванова и Антон Шагин читали "Евгения Онегина", а в оперных партиях выступили солисты Государственного академического Большого театра России Андрей Жилиховский и Олег Цыбулько, а также приглашенные солисты ГАБТ – Анастасия Бибичева, Сергей Романовский и Александра Саульская-Шулятьева. В роли Татьяны Лариной предстала солистка театра "Новая опера" Жаля Исмаилова, в роли Ольги – солистка Мариинского театра Ирина Шишкова. Объединение двух жанров вылилось в литературно-музыкальную композицию, которая и была показана сочинским зрителям.

– Юрий Башмет – один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции, – отметил режиссер постановки Илья Ильин. – Когда Юрий Абрамович рассказал мне, как он видит это с чтецами, с участием солистов, с оркестром на сцене, я подумал: вот это и есть новаторство.

В рамках фестиваля впервые прозвучали произведения для альта с оркестром японского композитора Ацухико Гондаи и сопредседателя Клуба молодых композиторов Кузьмы Бодрова. В программу вечера также были включены сочинения Россини, Цинцадзе, Бруха, Рахманинова и Чайковского.

Спецпроектом нынешнего фестиваля стал концерт "Там, где Китай встречается с Европой", в котором приняли участие Гонконгский оркестр китайских инструментов и камерный ансамбль "Солисты Москвы".

Завершился фестиваль 26 февраля концертом, в котором приняли участие музыканты с мировым именем: пианист Денис Мацуев, скрипач Вадим Репин, израильский мандолинист Ави Авиталь. Вышел на сцену и маэстро Юрий Башмет, выступив в качестве солиста и дирижируя созданным им Всероссийским юношеским оркестром.

Добавим, что расширяя свои границы, фестиваль уже не первый год предлагает обширную образовательную программу. Так, например, в этом году в третий раз была организована школа для молодых журналистов, пишущих о культуре, а в рамках Вокального департамента Инструментальной академии прошли открытые мастер-классы по вокалу в виде дискуссий педагогов. Также в холле Зимнего театра состоялся цикл образовательных лекций на самый широкий круг тем.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]