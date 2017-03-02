Россия: весну встречаем в Сочи!

Казалось бы, еще не разгар курортного сезона, а стук колесиков чемоданов в аэропорту и на вокзалах с каждым днем все громче. Туроператоры отмечают, что сотни наших соотечественников перенесли свои отпуска со знойного лета и спешат в Сочи первыми встретить весну. Действительно, в Якутске -25, в Казани -6, в Мурманске -9, да и в Оренбурге столбик термометра еще не взял барьер с нулевой отметкой. Там зима пока пакует сумки, засиделась в прихожей, а смена времен года где-то в пути. Сочи же стал своеобразной точкой старта в стране, откуда разбежится теплом, запросится в дома, барабаня дождем по крышам, весна, где уже есть возможность поймать солнечный зайчик, прикоснуться к цветущему цикламену, вдохнуть неповторимый аромат мимозы.

А потому соскучившиеся за ласковым солнцем россияне устремились за билетами в Сочи, чтобы прибыть в город, где дышится свежо и емко, где даже снег в горах уже пахнет цветами.

Т. КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]