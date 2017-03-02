ДРУЖБА ЧЕРЕЗ СПОРТ

В Сочи подвели итоги зимних Всемирных военных игр Вот и завершились III зимние Всемирные военные игры, по накалу страстей, числу спортивных звезд мировой величины и зрелищности ничуть не уступившие Олимпийским играм, состоявшимся в нашем городе всего три года назад.

Военные спортсмены, как и гражданские, оправдали надежды страны: Россия на III Всемирных военных играх уверенно лидирует в медальном зачете, обогнав традиционно сильные "альпийские" сборные Италии и Франции, занявшие, соответственно, вторую и третью ступеньку пьедестала почета. Россияне завоевали 42 награды военной Олимпиады, из них 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Все дни соревнований трибуны ледовых дворцов в Олимпийском парке и стадионов в горном кластере были полны болельщиками. Зрители оказывали жаркий прием спортсменам-армейцам из 26 стран мира. 96 тысяч человек смогли совершенно бесплатно приобщиться к празднику спорта и командного духа: вход на соревнования по шорт-треку, лыжным гонкам, биатлону, скалолазанию, ски-альпинизму, горным лыжам, спортивному ориентированию был для зрителей свободным. Онлайн-трансляции Игр привлекли миллионы зрителей. А соревнования по скалолазанию с 2020 года станут олимпийским видом спорта.

– Удалось все, начиная с подготовки самого Сочи и его объектов, заканчивая горящими глазами спортсменов, зрителей и великолепной поддержкой мероприятия в СМИ. За деньги вы можете приобрести любое оборудование, но вы не можете купить сердца людей, купить их доброту. Здесь в Сочи я увидел горячие сердца и самых добрых людей, – заявил на итоговой пресс-конференции в последний соревновательный день президент Международного совета военного спорта CISM Абдулхаким Аль-Шино.

В III Всемирных военных играх в Сочи приняли участие около 1000 военнослужащих из разных стран мира. Их выступления оценивали 400 профессиональных судей. В организации и проведении соревнований помогали 500 волонтёров, большинство из них – сочинцы. Проектный менеджер CISM Гюльерме Киз подчеркнул, что Германии, которая готовится принять военные игры в 2021 году, будет сложно превзойти Россию по уровню организации этих международных соревнований.

Девиз Всемирных военных игр – "Дружба через спорт". По мнению многих участников и организаторов, эти соревнования – эталон для проведения подобных спортивных событий во всем мире.

– Такие события крайне важны для объединения людей внутри страны. Победы наших спортсменов, добытые в честной борьбе, являются предметом национальной гордости. Хочется верить, что в будущем все военные баталии будут перенесены на спортивные площадки. И армии всех государств будут показывать свое превосходство, не совершая ни единого боевого выстрела, – подчеркнул посол III зимних Всемирных военных игр, двукратный олимпийский чемпион по бобслею сочинец Алексей Воевода.

По словам начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Олега Боцмана, Россия не против провести и летние Всемирные военные игры, но окончательное решение останется за Международным советом военного спорта.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]