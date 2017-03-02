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УМЕЛЫЕ СТРОИТЕЛИ "ПИРАМИДЫ"

УМЕЛЫЕ СТРОИТЕЛИ "ПИРАМИДЫ"
Четверг, 2 Март, 2017 - 16:09

Впервые в Сочи, в клубах "Арена" и "Сокол", прошел чемпионат России по бильярдному спорту в разделе "Комбинированная пирамида". Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 53 регионов, в том числе чемпионов мира, Европы, страны. За награды спорили 89 мужчин и 41 женщина.
Все встречи носили упорный, во многом непредсказуемый характер, поскольку прошлогодние победители сложили полномочия. В борьбе за призы участвовали и сочинские бильярдисты, однако пока они не смогли составить серьезную конкуренцию фаворитам.
Стабильно и уверенно прошли всю дистанцию пятидневных состязаний молодые, талантливые Д. Миронова из Москвы и И. Абрамов из Ростова-на-Дону. Продемонстрировав безукоризненную технику и завидное хладнокровие, они завоевали высшие награды. Стоит отметить и довольно успешное выступление краснодарки М. Лидвановой, ставшей бронзовым призером. На пьедестал почета поднялись также представители Крыма, Самары, Тамбова, Сургута. Все они вошли в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, который состоится в апреле нынешнего года в Югре.
Победители и призеры удостоены кубков, медалей, ценных призов, учрежденных организаторами чемпионата, – Академией бильярдного спорта Сочи, депутатом Законодательного собрания Краснодарского края А.Рудневым.
Николай ПОЛЫНИН.

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