КОГДА НУЖЕН БЫСТРЫЙ УСПЕХ

Когда футбольной команде необходим быстрый успех, ее наставники прибегают к помощи совсем зрелых, многоопытных игроков, которых, естественно, не требуется учить азам и нюансам. Это аксиома. Не стал игнорировать ее и Хазрет Дышеков – главный тренер "Сочи", команды, стремящейся взобраться на верхние этажи турнирной таблицы зоны "Юг" второго дивизиона. А там, глядишь, прошмыгнуть и в ФНЛ, ведь немало случаев, когда тот или иной лидер вынужден отказаться от этого хотя бы по той же пресловутой финансовой причине.

Заключительный учебно-тренировочный сбор перед решающим (13 матчей) этапом первенства представители олимпийского курорта провели в Абрау-Дюрсо. В ходе сбора выяснилось, что в сочинскую команду влились семь как на подбор опытных новичков. Самый известный среди них – 33-летний защитник Игорь Калешин, три последних сезона успешно проведший в тульском "Арсенале". Оборону, надеемся, усилят и 36-летний кубанский вратарь Игорь Кот, защитники – 24-летний Константин Морозов (из "Армавира"), 26-летний Виталий Запрудских (из "Балтики"), 31-летний Роман Локтионов (из "Волгаря"). Состав пополнили также 31-летний полузащитник Алексей Аверьянов ("Луч-Энергия", "Тюмень"), 29-летний нападающий Анатолий Шевченко, в прошлом году игравший в "Армавире".

Занятия сочинцы чередовали с контрольными матчами, и все три завершили вничью.

Содержательным, эмоциональным, результативным получился поединок с новороссийским "Черноморцем". Цвета команды "Сочи" защищали: Кот, Запрудских (Ваниев, 46), Калешин, Ткачук (Юдин, 46), Морозов (Лезгинцев, 46), Гиоргобиани, Аверьянов (Миньков, 57), Шаров, Сафин (Калайджян, 46), Киселев (Игнатьев, 46), Шевченко (Прус, 46).

Поначалу больше атаковали моряки и к 24-й минуте вели со счетом 2:0. Голы удались на славу – в верхние углы ворот. Сочинцы активизировались, провели несколько быстрых комбинаций, одну из которых завершил точным ударом с близкого расстояния Аверьянов. После перерыва продолжали держать инициативу в своих руках представители курорта. А мяч вновь побывал в их воротах. После навеса с углового мяч в сетку отправил головой прыгучий Михайленко. Затем, однако, территориальное превосходство сочинцев все же воплотилось в голы. На 67-й минуте уже Калешин красиво пробил головой, сведя разницу в счете до минимума. А на 84-й минуте результат сравнял Калайджян.

– Игра получилась обоюдоострой, с множеством опасных моментов, – отметил после матча Хазрет Дышеков. – Важно, что проигрывая с разницей в два мяча, ребята не опустили руки, бились за победу до конца. Порадовала наконец-то результативность – забили три мяча.

О результативности наставник упомянул неслучайно. В двух предыдущих матчах, с "Афипсом" и "Армавиром", нападающие сочинцев не блистали и поразить цель не смогли. Правда, и соперникам не удалось открыть счет. Закономерно, что капитан "Сочи" Марат Сафин оценил игру своей команды как неоднозначную.

Итак, заключительный отрезок первенства стартует 12 марта. В этот воскресный день сочинская команда будет принимать "Чайку" из села Песчанокопское Ростовской области. Встреча первого круга закончилась вничью – 2:2.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]