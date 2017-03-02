ОБ УСАТЫХ ЛЮБИМЧИКАХ

2017 год объявлен Годом экологии. В Литературно-мемориальном музее Н.Островского к организации тематических мероприятий подошли не формально, а с выдумкой, организовав выставку "Кошка, которая гуляет сама по себе".

В череде праздников (официальных, государственных, профессиональных, международных) есть такие, во время которых нет выходных дней, нет особого повода собраться за праздничным столом, но сама идея организации подобного праздника вызывает улыбку. И таким днем смело можно назвать День кошек, который отмечается 1 марта. Именно эта дата была выбрана сотрудниками Литературно-мемориального музея Н.Островского в качестве даты открытия выставки, посвященной хвостатым, усатым и мурчащим питомцам. В экспозиции музея представлены работы сочинских художественных школ №1 и №3 и школы искусств №1.

Незабываемую галерею "кошачьих портретов" ребята создавали с использованием разнообразных художественных техник. В залах музея можно увидеть более ста котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур: кошки из папье-маше и фарфора, акварельные и керамические, кошки-наброски и кошки-скульптуры, рыбаки и воришки, мечтатели и обжоры, музыканты и хулиганы.

Отдельного внимания заслуживают работы семьи художников Бедрак. Их внимательный взгляд замечает котов где угодно, даже в морской гальке. После росписи невзрачные морские камни превращаются в котов, уютно свернувшихся под солнцем.

В экспозицию вошли экспонаты из частных собраний. Жители Сочи, коллекционирующие кошек, любезно предоставили музею лучшие образцы своих коллекций.

Для маленьких посетителей экологической выставки "Кошка, которая гуляет сама по себе" научные сотрудники музея организовали интерактивные экскурсии. В игровой форме ребята смогут познакомиться с миром кошек, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в мастер-классах и сделать свою собственную кошку.

Выставка продлится до 28 марта.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]