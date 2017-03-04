БАСКЕТБОЛ, ДАРТС – И НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Любительские турниры по баскетболу и дартсу, посвященные трехлетию со времени проведения сочинской Олимпиады, завершились в микрорайоне Гагаринский Центрального района. Эти массовые соревнования организовал местный совет территориального общественного самоуправления совместно с отделом физкультуры и спорта районной администрации при разносторонней поддержке депутатов Городского Собрания Дениса Котикова, Надежды Митрофановой, Владимира Торосяна, Геннадия Глазырина.

Активное участие в борьбе за награды приняли люди с ограниченными возможностями здоровья. Большого успеха добились они в турнире по дартсу (метанию дротиков в цель) и в бросках по баскетбольному кольцу. Соревновались физкультурники на новой спортивной площадке с пористым резиновым покрытием, ограждением из стеклопластика. На ней можно поиграть и в мини-футбол, бадминтон, позаниматься физическими упражнениями.

Сначала отношения выясняли любители дартса. Наиболее точно поражали цель Вера Паладич, Виктор Цуркан, Георгий Авджян, которым достались главные призы. В бросках по баскетбольному кольцу отличились Сусанна Хачатрян, Сергей Горячик и Вера Паладич. Председатель совета ТОС Игорь Виноградский и член совета Сергей Титов вручили победителям и призерам награды, организовали для участников чаепитие.

На спортивной базе экономико-технологического колледжа состоялся юношеский баскетбольный турнир, в котором первенство оспаривали девять команд. Лучших из них невозможно было назвать до заключительных матчей – настолько упорным оказалось соперничество. Однако в баскетболе, как известно, ничьих не бывает, и в результате первое, второе и третье места заняли соответственно команды колледжа поликультурного образования, экономико-технологического колледжа, средней школы №7, которым вручены грамоты и призы.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]