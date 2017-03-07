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Танцуй со мной

Танцуй со мной
Вторник, 7 Март, 2017 - 08:33

Депутат Государственной Думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский поучаствовал в танцевальном флешмобе в ТРЦ "МореМолл"
Политик приехал в Сочи 4 марта для участия в танцевальной акции, организованной его партией. Праздник стал своеобразными проводами зимы, и, по словам Владимира Вольфовича, прошел одновременно в торговых центрах многих городов страны.
– Сочи – наша южная столица, Сочи – столица лета, нашего спорта. И сюда приезжают все наши граждане. Все! Это должен быть город радости, город знакомств, город улыбок, город счастья. Флешмоб по-русски – это сбор людей. Надо, чтобы во всех городах это было, – отметил В.Жириновский, – уже четвертое марта, уже весна. И чтобы мобилизация была только на танцы, на культуру, на музыку, на спорт и никакой воинской мобилизации. Чтобы вся Россия гуляла как Сочи, чтобы везде было хорошо, – добавил он.
В ходе флешмоба лидер ЛДПР задорно аплодировал танцующему молодому активу партии, а затем призвал всех гостей торгово-развлекательного центра присоединиться к танцам. Однако, спустя десять минут танцпол превратился в импровизированную фотостудию – каждый хотел сделать селфи с известным политиком и взять его автограф. Отпустила публика Владимира Жириновского только спустя полчаса, и каждый ушел в приподнятом настроении.
Павел ХАСАНЖИНОВ.

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