Танцуй со мной

Депутат Государственной Думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский поучаствовал в танцевальном флешмобе в ТРЦ "МореМолл"

Политик приехал в Сочи 4 марта для участия в танцевальной акции, организованной его партией. Праздник стал своеобразными проводами зимы, и, по словам Владимира Вольфовича, прошел одновременно в торговых центрах многих городов страны.

– Сочи – наша южная столица, Сочи – столица лета, нашего спорта. И сюда приезжают все наши граждане. Все! Это должен быть город радости, город знакомств, город улыбок, город счастья. Флешмоб по-русски – это сбор людей. Надо, чтобы во всех городах это было, – отметил В.Жириновский, – уже четвертое марта, уже весна. И чтобы мобилизация была только на танцы, на культуру, на музыку, на спорт и никакой воинской мобилизации. Чтобы вся Россия гуляла как Сочи, чтобы везде было хорошо, – добавил он.

В ходе флешмоба лидер ЛДПР задорно аплодировал танцующему молодому активу партии, а затем призвал всех гостей торгово-развлекательного центра присоединиться к танцам. Однако, спустя десять минут танцпол превратился в импровизированную фотостудию – каждый хотел сделать селфи с известным политиком и взять его автограф. Отпустила публика Владимира Жириновского только спустя полчаса, и каждый ушел в приподнятом настроении.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]