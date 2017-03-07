ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Как признается заместитель директора гимназии №8, учитель математики Анна Магдесян, никогда не предполагала, что станет педагогом. В детстве загоралась любой профессией, которая чем-то нравилась. Когда был дефицит книг, мечтала стать библиотекарем; был период, когда хотелось спасать и лечить животных; потом думала стать стюардессой, врачом.

Но судьба распорядилась так, что в итоге Анна Ильинична стала учителем. Перспективного педагога заметили, когда она на третьем курсе института проходила практику в одной из сочинских школ. Профессия так заинтересовала, затянула, что ни разу за 24 года работы в школе не пожалела о своем выборе.

Еще в детстве героиня нашего интервью привыкла: за что бы ты не брался, делать это нужно на высоком уровне, чтобы потом не было стыдно за плохо выполненную работу. Так и идет по жизни.

– Какое Ваше главное правило в жизни?

– У меня нет какого-то одного правила, их много: не делать подлости, не совершать плохих поступков, потому что все возвращается бумерангом (и это абсолютно точно!), помогать людям бескорыстно.

– Чего Вы не прощаете людям?

– Подлости. Все остальное прощаю: люди могут ошибаться.

– У Вас есть любимое изречение?

– Одного нет, потому что часто что-то читаю и запоминаются разные изречения, которые впоследствии применимы к разным ситуациям. Но, если говорить в целом, то, наверное: "Не навреди".

– Что для Вас наивысшая похвала?

– Результат моего труда. Если мы говорим о школе, то когда приходят родители или дети и благодарят за то, что я их направила в каком-то вопросе, посоветовала, и после этого все пошло хорошо, все наладилось.

Что касается дома, то высшая похвала, когда вижу хороший результат своих собственных детей, когда кто-то оценивает, отмечает их успехи. Могу и себя похвалить, когда у меня что-то получается, говорю себе – молодец!

– Кем Вы восхищаетесь?

– Я постоянно кем-то восхищаюсь. К счастью, меня окружает очень много хороших людей, которые достигли чего-то в жизни, и не обязательно это карьера, служебное положение.

Меня восхищают родители, у которых дети достигли какого-то выдающегося результата и не только в учебе. Я понимаю, что когда ребенок достигает успехов в учебе, то за этим, как правило, стоит большой труд родителей. Конечно, важную роль играют учителя, школа, но основное – это родители. И меня восхищают такие люди, с ними приятно работать.

Восхищают дети. Они сегодня знают больше, чем мы, они более продвинутые, чем мы, владеют информацией шире, глубже и умеют ее находить быстрее, чем мы. Это не обязательно одаренные дети, но если ребенок еще и в чем-то талантлив, то это просто восторг! Я всегда в таких случаях думаю: как получаются такие дети, как получаются такие результаты?

– Ваша реакция, когда Вас с кем-то сравнивают?

– По-разному и зависит от того, с кем сравнивают. Если говорить о работе и если сравнивают школы, то, конечно же, я с осторожностью воспринимаю информацию, всегда анализирую в какую сторону сравнивают. Хочется, чтобы о школе говорили только лучшее: я очень болезненно воспринимаю если вдруг что-то не так в моей работе.

Если сравнивают меня лично, то реакция хорошая: никогда не обижаюсь. Но в душе, если сравнение не в мою пользу, конечно переживаю, хотя и стараюсь этого не показывать.

– Вы верите в чудеса, они случались с Вами?

– Верю и своим детям говорю, что чудеса есть, они случаются. Еще я верю в силу мысли. Мысли однозначно материализуются. А если слова произносить как мантру и еще при этом что-то делать, то результат будет достигнут. Конечно, я не считаю, что нужно просто сидеть, повторять слова и все придет само. Наверное, это не будет работать. Но не будет работать и в противоположной ситуации: если много трудиться, но при этом не верить в успех своей школы, своих коллег, своих друзей, своих детей, то результата не будет.

Что касается чудес, которые случались со мной…У меня много в жизни примеров, когда я получала то, чего, на мой взгляд, не заслуживала, но о чем мечтала. Это касается и работы, и успехов детей (как своих, так и детей из нашей школы), коллег, руководства.

– Во что Вы верите сегодня?

– В мечту и трудолюбие.

– Что для Вас счастье?

– Лично для меня счастье – это здоровье свое и близких людей, любовь, которая обязательно должна быть в жизни, исполнение каких-то маленьких (или больших) желаний. Если ставишь себе задачу на сегодняшний день, на неделю и в результате удается ее решить, выполнить – это хорошо, это нужно ценить.

Счастье – это когда все хорошо у моих детей. Сейчас я на том рубеже жизни, когда мои дочь и сын становятся взрослыми. Но их взрослость такова, что они еще во мне очень сильно нуждаются: еще не ушли в свободное плавание, но уже и за мою руку не держатся. В этом переходном периоде я понимаю, что я им нужна, хотя им кажется, что они уже самостоятельные. И когда я вижу, что у них все хорошо, то ощущаю необыкновенное счастье, наверное, большее, чем когда они были маленькими. В то время были другие радости: не болели, не падали, коленки не разбивали – и это было замечательно. Сейчас радость в другом.

Если говорить в глобальном смысле, то счастье – это когда нет войны. Лично с войной не столкнулась, но в семье есть близкие, которым пришлось пережить весь этот ужас. Поэтому, когда встаю утром, вижу наш замечательный город, то уже испытываю счастье.

– Вы можете соврать и если да, то в какой ситуации?

– К сожалению, да. Не могу сказать, что я кристально честный человек и за это мне бывает стыдно, но стараюсь врать меньше. Солгать могу, когда вижу, что мои слова сделают ситуацию лучше. Чаще на самом деле так и бывает, но, к сожалению, не всегда.

– Как Вы отдыхаете?

– В последнее время увлеклась йогой. Причем долгие годы я на своих друзей, которые занимались йогой, смотрела с некоторым недопониманием, потому что для меня всегда были важны динамические виды отдыха. Сейчас мне нравятся эти занятия, и я их воспринимаю именно как отдых.

В выходные дни, если позволяет время, с большим удовольствием делаю что-то по дому, высаживаю цветы. Могу поехать в Олимпийский парк, покататься со своими детьми на велосипедах. Люблю полежать на диване с хорошей книгой, посмотреть хороший фильм.

Несмотря на всю мою активность, люблю одиночество. Желание побыть одной возникает скорее под настроение, и я с удовольствием нахожу себе занятие.

– В Вашей речи есть слова-паразиты?

– Да. В основном, конечно, я употребляю их дома, и моя семья их знает. На работе себе этого не позволяю.

– Часто повышаете голос? И какая должна быть для этого причина?

– С возрастом я делаю это меньше. А в молодости повышала голос чаще, потому что в меньшей степени владела умением организовать. Я не кричала, нет, просто повышением голоса, как мне казалось, регулировала внимание на уроках.

– Ваши любимые фильмы, книги, музыка…

– Люблю рок, в том числе российский. Недавно посетила концерт группы "БИ-2" и получила огромное удовольствие. Но музыку люблю слушать под настроение. Это может быть и концерт классической музыки в Органном зале, и музыка Таривердиева, под которую хорошо выполнять "бумажную", спокойную работу. Нравится творчество Лары Фабиан, Андреа Бочелли.

Книги тоже нравятся разные. Мы же все воспитаны на классике, особенно на русской классике. Люблю Чехова, Достоевского... Бывает, что просто открываю книгу на каком-то определенном фрагменте и перечитываю его, потому многое из этих книг применимо и к нашей современной жизни.

К сожалению, читать художественную литературу времени остается все меньше и меньше. Сложно уложить в свободное время желание посмотреть и хороший фильм, и прочитать что-то из современных писателей, потому что каждый раз думаешь: это время можно было бы потратить на что-то приоритетное в работе. В нашей работе ни на секунду нельзя спускать руку с пульса, нужно быть постоянно в курсе, читать, анализировать. Нельзя работать по принципу: пришел, провел урок и забыл. Современная школа – живой организм, который постоянно, динамично развивается как сам по себе, так и с помощью коллектива и чтобы его развивать нужно постоянно читать специальную литературу, обращаться к опыту коллег. Литературы масса, но времени мало и разорваться между художественной и специальной педагогической трудно. Но я пытаюсь.

– Вы всегда празднуете свой день рождения?

– Да, хотя и не считаю это самым важным праздником. На мой взгляд, куда важнее семейный праздник Новый год и такой праздник как День Победы.

– Продолжите, пожалуйста: "Только у меня появляется свободная минутка, я…"

– …стараюсь посвятить ее себе и что-нибудь почитать.

– Продолжите, пожалуйста: "Я сама от себя не ожидала, что…"

– Часто не ожидаю от себя поступков или результатов, которых удается добиться. Не всегда удается верить в себя и когда что-то получается бывает, что сам этому удивляешься. Например, ни в детстве, ни во взрослой жизни не умела кататься на велосипеде и год назад меня научили дети и коллега. Это непередаваемая радость! Освоение нового, даже если это что-то обыденное, примитивное, несет столько радости!

– Продолжите, пожалуйста: "Когда мне будет в два раза больше лет, я…"

– Отвечу даже не задумываясь: хочу быть симпатичной, доброй "старушкой" в шляпке, в стиле Маргарет Тетчер, которая едет рядом со своими внуками в кабриолете. Может быть, это звучит не скромно, но ведь каждый имеет право на свои мечты! Беседовала Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]