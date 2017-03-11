ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Даже в эпоху бурного развития электронного документооборота и повсеместного внедрения современных технологий хранения важнейших данных, роль традиционных архивов не только не теряет своей актуальности, но и остается основным источником ценнейшей информации о минувшем времени.

Привычное представление об архиве и людях, работающих в его "недрах", постепенно уходит в прошлое. Это неизбежно: на смену одной эпохе обязательно приходит другая. Наглядный пример серьезных преобразований – Лазаревский архив. Давно уже нет тесных темных помещений с длинными стеллажами и нагромождениями из пыльных картонных коробок – в хранилищах идеальный порядок: светло, просторно, строго соблюдаются чистота, уровень температуры и влажности воздуха. Еще одна показательная тенденция последних лет: заметно "молодеет" возраст архивариусов – здесь трудится команда опытных молодых профессионалов, трепетно хранящих не только историю всего района, но и традиции родного учреждения. – Перемены в последние годы у нас действительно произошли кардинальные, – рассказывает начальник архива Светлана Надточий. – Например, до 1992 года районный архив занимал небольшое помещение на Горке героев в поселке Лазаревское, его материальная база, мягко говоря, оставляла желать много лучшего: он был маленьким, тесным, стеллажи – деревянные, документы были связаны в огромные неподъемные связки. Сейчас архив размещается в просторном помещении площадью 345 квадратных метров, состоящем из двух рабочих кабинетов, семи архивохранилищ, оснащенных металлическими стеллажами, архивными коробками для документов. Имеется необходимая копировальная, компьютерная и факсимильная оргтехника, специальный пылесос для уборки хранилищ. В 2007-2008 годах был произведен ремонт всех помещений отдела, установлена современная система охранно-пожарной сигнализации с выходом на пульт вневедомственной охраны. Среди последних изменений – у нас новый статус: в июле прошлого года архивный отдел был выведен из структуры администрации Лазаревского района и стал частью муниципального казенного учреждения (МКУ) "Сочинский городской архив", которым руководит Игорь Тверитинов.

Знакомство с учреждением мы начинаем, естественно, с его истории. Она богатейшая, интересная. Дух времени явственно ощущается не только в музее или, скажем, в эпицентре археологических раскопок, но и здесь, в стенах архива.

– Лазаревский архив образован 15 августа 1945 года, но документы, хранящиеся в нем, ведут свою историю с 1926 года, когда территория нынешнего Лазаревского района вместе с Туапсинским входила в состав Шапсугского национального района, – говорит Светлана Надточий. – В мае 1945-го Шапсугский район был переименован в Лазаревский, а с 11 февраля 1961 года – передан в подчинение курорту Сочи, став внутригородским. В те же годы и началась стабильная работа архивистов по комплектованию архива документами предприятий и организаций. Неоценимый вклад в развитие архивного дела в разное время внесли десятки людей, в том числе Ольга Дмитриевна Сухорукова, Татьяна Михайловна Филонова, Ирина Вячеславовна Бавыкина и другие.

Сегодня в отделе хранится около 30 тысяч дел 407 организаций района – от документов, отражающих деятельность органов власти, в частности, Лазаревского райисполкома, до подшивок газет, выходивших на территории района – "Колхозный путь", "Шапсугский большевик" и "Знамя социализма". Идет тщательная работа с материалами: при необходимости документы более ранних лет реставрируются, подклеиваются, заново подшиваются, а в случае так называемого угасания текста – перепечатываются.

– На длинных рядах стеллажей, в пронумерованных картонных коробках на хранение заложены не только время, но и, без преувеличения, жизни, прожитые не одним поколением лазаревцев, – рассказывает Светлана Надточий. – О тысячах людских судеб, истории предприятий, принятых на протяжении многих десятилетий решениях власти, человеческих радостях и постигших бедах могут рассказать собранные в архиве документы. Раскрывают историю развития района и редкие фотографии. Район постоянно меняет свой внешний облик: сносятся старые дома и здания, строятся новые, реконструируются улицы и набережные. За этими изменениями можно проследить по снимкам разных лет, так как наиболее значимые события фиксировались на фото.

Небольшой коллектив архива – помимо начальника здесь трудятся главные специалисты Георгий Грицай и Евгения Филонова – ежедневно проделывают огромный объем работы. Наряду с основным направлением деятельности отдела – обработкой и размещением в нужных ячейках архивной памяти поступающих сюда документов, сотрудники выполняют также многочисленные запросы от граждан и организаций. Только в прошлом году их было более 3 тысяч.

– Если проанализировать состав запросов, они, главным образом, связаны с правоустанавливающими документами на домовладения, земельные участки, квартиры, общежития, сведения о награждении медалью "Ветеран труда" и так далее, – говорит Светлана Надточий. – Использовались документы райисполкома, сельских советов и администраций сельских округов, а также совхозов и профкомов. В связи с проведением в стране пенсионной реформы, особое внимание уделялось оперативной выдаче гражданам документов по заработной плате, о трудовом стаже, льготной пенсии. Наблюдается тенденция значительного роста количества запросов от граждан, идущих на льготную пенсию – это, в основном, учителя, врачи, газо- и электросварщики. На подготовку подобного рода документов уходит немало времени, так как большинство сведений об отпусках, графики работ коллективных бригад, к сожалению, утеряны на предприятиях, и восстановить их практически невозможно.

Возникают и другие серьезные проблемы, отмечают специалисты. Например, все чаще приходится констатировать такой факт, что часть организаций и предприятий, заканчивающих деятельность, не оформляют в Регистрационной палате факт своей ликвидации и не передают документы по личному составу на хранение в архив.

– В конечном итоге страдают люди, оформляющие пенсию, – убеждена начальник отдела.

Если одни обращаются в архив по необходимости – за той или иной справкой, другие – для более глубокого изучения истории района. И таких исследователей год от года становится все больше.

– С архивными документами активно работают научные сотрудники, краеведы, работники библиотек и музеев, студенты, – подчеркивает Светлана Надточий. – И делают это не из праздного любопытства, а чтобы лучше понять современность, познакомить молодое поколение с историей Отечества. Человек, посетивший архив и соприкоснувшийся с архивными документами, испытывает необычайное чувство приобщения к чему-то неизвестному, проявляет особый интерес к заключенной в них информации. При перелистывании архивного дела, как бы листаются живые страницы разных эпох, а это совершенно непередаваемые ощущения.

Много в этом направлении делают и сами архивисты: почти десять лет сотрудники отдела занимаются сбором и систематизацией материалов по истории Лазаревского района, связанных с образованием и переименованием населенных пунктов, развитием межнациональных отношений, местными достопримечательностями и знаменитыми земляками.

– Документы этого фонда, в частности, редкие фотографии разных лет, можно использовать при написании исследовательских работ, оформлении выставок и материалов к юбилейным и памятным датам, – говорит Светлана Надточий. – Документы архива представляют собой ценную историческую базу. В нынешнее бездуховное время, когда утрачены идеологические ориентиры и ценности, использование архивных документов приобретает особое значение. У нас есть прекрасная возможность воспитания современников на исторической правде. Как утверждал академик Д.С.Лихачёв, "Память – это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем". Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]