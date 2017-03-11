100 ДНЕЙ ДО БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

9 марта в Сочи, как и в Москве, Петербурге, Казани, где пройдут матчи розыгрыша Кубка конфедераций, широко и красочно отметили тот факт, что до этого интереснейшего спортивного события осталось 100 дней В сочинском парке "Ривьера" состоялся необычный турнир по футболу, в котором встретились команда зрителей и команда дельфинов.

Впечатляющую технику владения дельфинами мячом смогли увидеть в этот день приглашенные на праздник зрители, учащиеся сочинских школ. Мероприятие проходило в дельфинарии парка "Ривьера" и включало в программу красочное представление, которое продемонстрировали гостям черноморские афалины, полярные дельфины белухи и морские львы. Главным атрибутом праздника стали гигантские футбольные мячи, которыми водные млекопитающие играли с сочинскими школьниками.

На турнире присутствовал также глава города Анатолий Пахомов, который отметил, что для Сочи, как морского курорта, является символичным, что именно обитатели моря дельфины присоединились ко всеобщему футбольному празднику.

Не остались в стороне от своих питомцев и тренеры, которые также облачились в форму сборной России по футболу. Кстати, по их словам, к Кубку конфедераций и Чемпионату мира-2018 они обязательно расширят футбольную программу и постараются удивить своих зрителей и болельщиков.

В завершении праздника в парке "Ривьера" состоялось торжественное открытие указателя расстояний до стран-участниц Кубка конфедераций. В честь этого события, в небо были запущены огромные воздушные шары в форме футбольных мячей. * * *

Многочисленные любители кожаного мяча разных поколений до отказа забили трибуну возле одного из футбольных полей в Олимпийском парке, где в этот солнечный день состоялись основные спортивные мероприятия.

– Нашей сегодняшней встречей мы создаем атмосферу большого футбольного праздника, – отметил глава Сочи Анатолий Пахомов. – В июне в наш город приедет огромное количество болельщиков, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Уверен, что сочинцы продемонстрируют истинно российское гостеприимство, высокую культуру.

Смогут убедиться гости и в том, что на олимпийском курорте развитию спорта, и, в частности, футбола, уделяется все большее внимание. Тренировочные площадки, которые построят к чемпионату мира, будут после него переданы спортивным школам. Муниципальной собственностью стал стадион в Красной Поляне. Сегодня здесь, в Олимпийском парке, присутствуют воспитанники детско-юношеской спортивной школы №10 по футболу. В ней занимаются восемьсот ребят. Скоро эта цифра значительно возрастет, поскольку укрепляется материальная база, и желающих пополнить ряды школы немало. Все больше в каждом районе становится тренировочных площадок.

– У Сочи давние и впечатляющие футбольные традиции, берущие начало со времен легендарного Славы Метревели, – подчеркнула министр спорта Краснодарского края, чемпионка московской Олимпиады-1980 Людмила Чернова. – Происходящие и предстоящие на курорте события приумножают эти традиции, дают толчок к выходу на более высокий уровень.

Под бурные аплодисменты сертификат посла Сочи – города-организатора ЧМ-2018 – был вручен известному советскому футболисту Евгению Ловчеву.

Продолжительной овацией встретили болельщики и футбольные команды ветеранов, вышедшие на поле, чтобы провести товарищеский матч. "Спартаку" из Абхазии противостояли в основном игроки сочинской "Жемчужины", входившие в элиту российского футбола. На тренерском мостике вновь стоял Юрий Нестеренко, составлявший слаженный тандем с Арсением Найдёновым. Цвета команды защищали Евгений Крюков, Сергей Ледовских, Юрий Бондарев, Арташес Калайджян, Владимир Медведев, Андрей Чекунов, Ашот Папазян, Владимир Лушин, Артур Кузнецов, Гоча Гогричиани, Манук Какосьян, Олег Акулов, Валерий Карло, Сергей Пилосян.

По тому, как начали встречу сочинцы, как лихо разыгрывали многоходовые комбинации, понимая друг друга с полуслова, как то и дело беспокоили голкипера противоборствующей стороны, стало ясно – есть порох в пороховницах! В середине первого тайма территориальное превосходство хозяев закономерно переросло в голевое. И открыл счет, и удвоил его неувядающий техник и бомбардир, ныне преуспевающий детский наставник Гоча Гогричиани, непременно оказывающийся на поле в нужное время в нужном месте.

Гости отвечали в основном ударами со средней и дальней дистанции, однако Евгений Крюков был как всегда начеку. А когда после перерыва спартаковцам все же удалось несколько раз приблизиться к владениям сочинского вратаря, то не сплоховали защитники. И все же настойчивым футболистам Абхазии удалось послать мяч в сетку. Случилось это после того, как Ашот Папазян совершил рывок от линии штрафной площади и мощным ударом в верхний угол утроил результат. Финальный свисток зафиксировал победу "Жемчужины" – 3:1.

А потом переживающие вторую молодость ветераны крепко жали друг другу руки, получая памятные призы, и выражали сокровенную надежду на возрождение в Сочи элитной команды. Чему, бесспорно, поспособствуют приближающиеся футбольные события планетарного масштаба. Павел ХАСАНЖИНОВ,

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]