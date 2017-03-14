НАГРАДА ЗА ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, или Победа с третьей попытки

"Сочи" – "Чайка" – 1:0 (0:0).

Гол: Сафин, 89.

"Сочи": Кот, Морозов, Локтионов (Юдин, 46), Калешин, Запрудских (Калайджян, 90+), Шаров, Аверьянов (Гацко, 70), Сафин, Гиоргобиани, Киселев (Лезгинцев, 76), Шевченко (Прус, 70).

"Чайка" (Песчанокопское Ростовской области): Чагров, Сериков, Золотов, Таутиев, Васильев, Придюк, Панцырев, Решетников (Ткач, 57), Карташов (Ситников, 89), Хохлачев (Бабенко, 64), Обозный (Бояринцев, 75).

Предупреждения: Придюк, 18, Обозный, 52, Сериков, 81.

Судья: Гуренко (Астрахань).

12 марта. Сочи. Центральный стадион имени Славы Метревели. 450 зрителей. Долго и терпеливо ждали местные болельщики победу над "Чайкой" – как в этом матче, так и вообще. И вот она пришла – с третьей попытки. В стартовом, кубковом, поединке сезона сочинская команда уступила (0:1) дома, затем в первом круге первенства сыграла вничью (2:2) в гостях, и вот, наконец, уже на исходе очередного единоборства, победу с немалым трудом удалось добыть.

Победы сочинцам, вынашивающим далеко идущие планы, теперь необходимы, как воздух, и в весьма небольшой остаток сезонного времени. А когда команде нужен быстрый итоговый успех, ее наставники прибегают к помощи совсем зрелых, многоопытных игроков, которых, естественно, не требуется учить азам и нюансам. Эту аксиому не стал игнорировать и Хазрет Дышеков – главный тренер "Сочи", пригласив зимой восьмерых как на подбор опытных футболистов.

Впрочем, представители тихого Дона тоже, похоже, не собираются ходить в середняках. Вот и к отчетному поединку они готовились серьезно, прибыв на курорт за несколько дней до матча. А начали его побойчее хозяев, действуя острее, часто используя быстрые продольные передачи. Только с прицельными ударами не заладилось: мяч то и дело летел гораздо выше перекладины.

Сочинцы отвечали контратаками, в которых активно проявлял себя Киселев, исполняя навесы с фланга после стремительных проходов. Он, а также юркий и настырный Гиоргобиани довольно серьезно изматывали оборону, и гости все чаще нарушали правила, так что предупреждения исключительно в их адрес были закономерны.

К концу первого тайма соперники перешли на средний, иногда и ниже среднего, темп, особенно не напрягаясь, явно осторожничая в единоборствах. Стало даже казаться, что обе стороны устраивает ничейный исход.

Однако после перерыва футболисты, а за ними и зрители, взбодрились. Инициативу проявили гости, сумевшие создать несколько вполне голевых моментов. Сначала Решетников со штрафного сделал аккуратную передачу пришедшему на помощь форвардам рослому защитнику Золотову. Тот кивком головы направил мяч впритирку со штангой и промахнулся лишь самую малость. На 72-й минуте Обозный вблизи ворот головой отпасовал стоявшему в одиночестве Ткачу, но голкипер мгновенно сыграл на опережение и отбил мяч.

Только после этого, особенно в заключительные десять минут, хозяева заиграли в полную силу, и временами им удавались затяжные атаки, когда мяч долго метался в штрафной площади. Наконец, за считанные минуты до финального свистка последовала фланговая передача. На мяч выскочил расторопный капитан команды Сафин и "щечкой" переправил его в незащищенный угол ворот – 1:0.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]