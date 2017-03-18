Посмотри мне в глаза

Более 800 офтальмологов приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современные технологии лечения витреоретинальной патологии".

В рамках медицинского форума была развернута выставка специального оборудования, современных технологий и фармсредств. А прямо на сессиях конференции можно было проследить за уникальными операциями на сетчатке глаза, для чего были организованы прямые включения из различных клиник. Витреоретинальная патология относится к сложнейшим заболеваниям сетчатки глаза и лечение данного недуга сопровождается большими рисками для пациента и требует применения современных высокотехнологичных методик.

– Витреоретинальная патология – это одна из таких быстроразвивающихся специальностей в офтальмологии, которая имеет большую социальную значимость, – отметил председатель общества офтальмологов России, заместитель генерального директора МНТК "Микрохирургия глаза" Борис Малюгин, – потому что, как известно, диабет и заболевания, связанные с возрастом, такие как возрастная макулярная дегенерация, растут.

Глава Сочи, Анатолий Пахомов, приветствуя специалистов, собравшихся в Сочи, отметил, что для нашего города очень почетно принимать столь значимые профессиональные научные форумы. К тому же врачи, работающие в сочинских больницах и поликлиниках, получают возможность повысить свой профессиональный уровень, общаясь и получая знания светил российской и мировой медицины.

Своим опытом с коллегами со всей России поделились признанные специалисты в области витреоретинальной, лазерной, реконструктивно-восстановительной хирургии глаза и офтальмоонкологии научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" и НИИ глазных болезней, руководители "Клиники профессора Столяренко" и Центра "Диабет глаза и оптико-реконструктивная хирургия", профессора кафедр офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования, Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова.

Также у участников конференции была возможность пообщаться с выдающимся американским ученым и офтальмохирургом Стивом Чарльзом. На его счету более 34 тысяч операций и 48 запатентованных изобретений.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]