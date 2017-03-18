СЛУЧАЙ НА МОРЕ

Листая фотоальбом, увидел снимок (который здесь публикуется) и в связи с ним вспомнил интересный, на всю жизнь запомнившийся, а, главное, поучительный случай, произошедший в Сочи четверть века назад и не ставший совсем трагическим только потому, что и угодившие в опаснейшую ситуацию люди, и пришедшие им на выручку были тесно, если не сказать органично, связаны со спортом…

Над морем, примерно в километре от берега, летел вертолет. На нем были гости курорта, туристы, совершавшие традиционную экскурсию от морского вокзала до Мацесты и обратно. На борту находились восемь человек, среди них глава администрации села Краевско-Армянское Владимир Коляда. Неподалеку от пролетавшего вертолета шла яхта "Бригантина", на которой были спортсмены. В их числе арбитры Владимир Астафуров и Виталий Пономарёв, приехавшие судить краевой баскетбольный турнир на призы летчика-космонавта Виталия Севастьянова, а также футболисты местных команд Александр Погиблев, Михаил Паращук, Владимир Паламарчук.

Внезапно вертолет потерял управление и рухнул в воду метрах в ста от яхты. Образовалось большое маслянистое пятно. Капитан яхты резко изменил курс и направил судно в сторону места падения. Через минуту на поверхности воды показался мощный торс Коляды – кандидата в мастера спорта по плаванию. Он, выбравшись из железного плена, и, как выяснилось, открыв дорогу другим, позже самостоятельно достиг борта яхты. Погиблев и Паращук бросились в воду и, применив спецсредства, помогли добраться до лодки еще нескольким участникам неудавшегося полета. Через десять-пятнадцать минут пострадавших ждала на берегу карета "Скорой помощи", которая доставила их, серьезно травмированных, но не потерявших самообладание, в больницу…

Спорт, как известно, всегда помогает в критических ситуациях. Выручил он и на этот раз. Попавшие в аварию не растерялись, проявив хладнокровие и силу духа, завидные физические способности, мужество и волю. Кстати, многие из участников тех злополучных событий и сейчас не порывают со спортом, находясь в добром здравии и в предвкушении воочию понаблюдать за футбольными перипетиями розыгрыша Кубка конфедераций и ЧМ-2018. К примеру, Владимир Астафуров, выдающийся баскетболист, которому недавно исполнилось 70 лет, постоянно в числе организаторов и почетных гостей соревнований. Михаил Паращук с успехом занимается проведением футбольных турниров сочинских ветеранов. Александра Погиблева и Владимира Паламарчука часто можно застать на теннисном корте в бескомпромиссном и захватывающем очном поединке.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]