ЗЕЛЕНЕЕТ МИКРОРАЙОН!

Гагаринский микрорайон – самый протяженный в Центральном районе Сочи. Представителям совета территориального общественного самоуправления, председателям домовых комитетов и другим общественным активистам нелегко следить за поддержанием чистоты и порядка, постоянно благоустраивать придомовые территории. Но они в целом справляются.

Недавно председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский, его заместитель Сергей Титов, домком Светлана Ляпнёва организовали субботник, во время которого были высажены саженцы юкки и мимозы на муниципальной внутригородской территории возле жилого дома №2 по улице Чайковского. Растения не только украсят небольшой пустырь возле детской площадки, но и будут служить зеленым щитом, поскольку рядом проходит автодорога. Заметим, что наряду с жителями микрорайона активно участвовал в субботнике депутат Городского Собрания Денис Котиков.

Благоустройство территорий общественные активисты микрорайона считают одним из главных своих дел. Курорт должен служить примером в поддержании чистоты, расширении зеленого убранства, говорят они. В День микрорайона, например, его жители, возглавляемые председателями домовых комитетов Ниной Шутовой, Григорием Гвазава, Раисой Рубановой, высадили десятки саженцев эвкалипта, пальмы, рододендрона. Примечательно, что в благоустройстве участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья – Иван Марченко, Любовь Шеставина, Владимир Порхачёв и другие, которым не раз выносились благодарности.

– При поддержке депутатского корпуса мы намерены еще больше развивать эту необходимую, важную работу, – говорит Игорь Виноградский. – Тем более что скоро курорт пополнят тысячи и тысячи гостей, в частности, поклонников большого спорта. И надо достойно представлять олимпийский Сочи.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]