ТРИ ПРЕМИИ ОДНОМУ АЭРОПОРТУ

Международный аэропорт Сочи принял участие в международном исследовании оценки качества обслуживания пассажиров. Методика предусматривает ежеквартальную оценку работы аэропортов по различным категориям. В сочинском аэропорту в рамках исследования на протяжении года проводился опрос о качестве обслуживания среди вылетающих пассажиров, по результатам которой сочинский авиаузел стал лучшим по трем категориям. В том числе он лидирует в категории "Лучший аэропорт с пассажиропотоком 2-5 млн". В исследовании 2016 года приняли участие 600 000 пассажиров в более чем 284 аэропортах мира, 84 странах, которые оценили 34 ключевых сервисных параметра, основные из которых: доступ к аэропорту, регистрация, безопасность, вежливость персонала, навигация и атмосфера в аэропорту, пункты питания и розничной торговли и многое другое. Таким образом, по оценке самих пассажиров, были выявлены лучшие аэропорты мира.

По результатам работы в 2016 году международный аэропорт Сочи достиг рекордных показателей. Так, 1 декабря прошлого года был обслужен первый в истории авиаузла пятимиллионный пассажир с начала года. В августе аэропорт обслужил более 30 000 пассажиров за сутки. Достигнутый показатель превысил суточный пассажиропоток периода проведения масштабных международных событий в городе-курорте. Кроме того, 19 июля 2016 года сочинский аэропорт установил рекорд по количеству обслуженных воздушных судов деловой авиации за сутки – более 30-ти. - - -

СПРАВКА В январе-феврале 2017 года в международном аэропорту Сочи обслужено более 671 000 человек, что дает прирост 16% к аналогичному периоду 2016 года. Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовались более 654000 пассажиров (+16%), на международных – более 16500, что на два процента меньше прошлогоднего показателя.

- - - – В 2016 году Международный аэропорт Сочи сделал ставку на повышение качества обслуживания и развитие технологий. В частности, внедрен один из крупных проектов в сфере повышения качества обслуживания – Service Blue Printing, который предполагает разработку стандартов поведения и общения для сотрудников во время их взаимодействия с пассажирами, прохождение тренингов по отработке навыков, разработанных с точки зрения клиентских ожиданий, – прокомментировал три награды по результатам работы в прошлом году генеральный директор компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Юга России, Леонид Сергеев.

Заслуженность полученных наград коллектив международного аэропорта Сочи подтвердил на этой неделе. В пятый раз здесь прошел ежегодный конкурс среди сотрудников наземных служб аэропортов Юга России. Основной его целью является повышение профессионального мастерства сотрудников аэропортов в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике и, соответственно, улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

За звание лучшего сотрудника боролись агенты по регистрации пассажиров, приемосдатчики и грузчики багажа, инспекторы по досмотру воздушных судов, сотрудники, выполняющие уборку самолетов. Каждый участник должен был осуществить свою работу в соответствии со всеми технологиями и установленными стандартами.

Каждый вид деятельности имеет свои критерии оценки. Самые высокие баллы выставлены за скорость и качество выполненной работы. У агентов по регистрации основным критерием также являлся уровень вежливости при работе с пассажирами. Работу сотрудников оценила специальная комиссия, в которую вошли представители аэропортов-участников.

По итогам двух дней конкурса определен победитель. Первое место среди агентов по регистрации пассажиров заняла команда аэропорта Сочи, она же продемонстрировала наилучший результат среди приемосдатчиков и грузчиков багажа. Среди работников, выполняющих уборку воздушных судов, победу одержала команда аэропорта Краснодар. Лучшими инспекторами по досмотру воздушных судов стали сотрудники аэропорта Геленджик.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]