ИМЕНЕМ ЛУЧШИХ

В рамках краевой поисково-просветительской экспедиции "Имя Кубани" и празднования 80-летия Краснодарского края в Зимнем театре состоялась торжественная презентация проекта "Имя города Сочи" Городской экспертный совет из 98 представленных кандидатур на присуждение почетного звания выбрал 39 человек. Каждый из этих людей, живших в Сочи в период становления и развития курорта, а также наши современники, немало сделали для своего города. Всего было представлено пять направлений: "Боевое имя", "Трудовое имя", "Благотворительное имя", "Молодое имя" и "Духовное имя", в которых и были определены самые достойные представители своих профессий: врачи, военнослужащие, ветераны войны и труда, агрономы, спортсмены, научные деятели, музыканты, педагоги, художники и предприниматели.

На интерактивной выставке, развернутой в фойе Зимнего театра гости мероприятия смогли познакомиться с трудовым, боевым или творческим путем представленных номинантов. Ушедших из жизни, на мероприятии представили близкие родственники, коллеги или представители организаций, связанных с именами героев.

– Поисково-просветительская экспедиция "Имя Кубани" – замечательный повод узнать о людях, которые защищали нашу Родину во время войны, прославляли ее в мирное время и служат примером сегодня, – отметил глава города Анатолий Пахомов. – Сочи всегда славился именами людей, которые собственным примером доказывали верность Родине и родному городу. Нам есть, кем гордиться и сочинцы должны знать имена своих героев!

Добавим, что краевой экспертный совет уже предложил Сочи и другим городам продолжить экспедицию по выявлению новых личностей, которые внесли большой вклад в развитие города и края.

Все сочинцы-номинанты продолжат участие в экспедиции на краевом этапе и будут рассматриваться как кандидаты на звание "Имя Кубани". А в течение 2017 года в городе состоятся мероприятия по увековечению их имен. В их честь на курорте будут названы улицы, спортивные турниры, творческие конкурсы, социальные учреждения культуры и спорта, откроются новые памятники, скверы и аллеи.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]