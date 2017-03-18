У КАЖДОГО СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ

Вопросы трудоустройства молодых специалистов обсудили на курорте во время встречи крупнейших сочинских компаний со студентами Международного инновационного университета и Академического колледжа Курировал мероприятие глава города Анатолий Пахомов, который уже не раз встречается с выпускниками средне-специальных и высших учебных заведений с целью информирования молодежи о рынке труда и востребованных специальностях.

На сегодняшний день в расширенной базе данных о вакансиях по городу-курорту находится порядка 2 тысяч рабочих мест. Основная их масса относится к санаторно-курортной и административной отраслям.

– Все наши объекты размещения должны быть адаптированы к работе круглый год. И чтобы гостиницы, санатории и туристические объекты были постоянно заполнены и выполняли при этом услуги качественно, нужны постоянные кадры. Временщики никогда не сделают работу качественно. А потому, приоритет в выборе работника должен отдаваться в первую очередь сочинцам, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

Среди работодателей, присутствовавших на встрече, были и известные крупные компании и фирмы, такие как образовательный фонд "Талант и успех", "Сочи Казино и Курорт", МФЦ, а также представители сочинских санаториев и гостиниц. Как показывает практика, выпускников сочинских вузов с охотой принимают на работу – главное только, чтобы хотели трудиться.

Компании заинтересованы в том, чтобы выращивать своих собственных специалистов, а потому готовы обучать студентов. Для этого соискателям для получения первоначального опыта работы предлагают начинать с младших специалистов и обслуживающего персонала. На таких должностях, как грузчик и горничная, предусмотрена заработная плата в размере 25-30 тысяч рублей, что на первых порах совсем неплохо для молодых людей.

В текущем году из 126 выпускников МИУ и 301 выпускника Академического колледжа на текущий момент трудоустроено около 60 студентов, а порядка 150 человек уже определились с местом своей профессиональной деятельности. Достигается это благодаря подобным ярмаркам вакансий, которые, кстати, уже прошли в этом году в СГУ и РУДН. Следующая такая встреча запланирована в Сочинском филиале МАДИ.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]