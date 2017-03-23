Как обойтись без заторов

В преддверии нового курортного сезона власти города предпринимают меры для увеличения пропускной способности дорог в Лазаревском районе В условиях жесточайшей конкуренции на международном и отечественном рынках туристических услуг, когда для бюджета города важен буквально каждый отдыхающий, развитие транспортной инфраструктуры в самом северном районе Сочи, принимающем основной поток автомобилей, остается для властей одной из приоритетных задач.

Давнюю проблему "пробок", доставляющих немало хлопот частным автовладельцам, а также значительно осложняющих работу общественного и специального транспорта города, муниципалитет начал решать еще перед Олимпиадой. Рассматривались разные варианты улучшения дорожной логистики в Лазаревском районе. Самый оптимальный выход, считают специалисты, – строительство надземных переходов через федеральную трассу в местах массового скопления пешеходов. Их несколько. В канун Игр два объекта были построены в поселке Лазаревское – у железнодорожного вокзала и Дома быта. "Удовольствие" – не из дешевых, но эффект, как и ожидалось, получился вполне ощутимым: заторов тут теперь практически не бывает. Недавно введен в эксплуатацию еще один переход – на южном въезде в райцентр. Заказчиком выступило предприятие ФКУ Упрдор "Черноморье".

– В летний период эта часть дороги очень оживленная и крайне загруженная, – рассказал корреспонденту "НС" начальник участка фирмы-генподрядчика – ООО "Основа" – Александр Фролов. – Долгое время "пробки" были неизбежны: здесь расположен наземный пешеходный переход от санаториев "Лазаревское" и "Колос" к морю. Люди идут практически беспрерывно большим потоком в обе стороны, что, естественно, затрудняет движение автомобилей. Так что в данном случае было принято единственно верное техническое решение – построить надземный переход.

Поставленная задача была весьма непростой, подчеркивает специалист. Работу осложняли крайне сжатые сроки – неполные четыре месяца, и непогода, особенно на заключительном этапе работ. Пришлось также учитывать и условия функционирования федеральной трассы – предстояло наладить движение таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев. Экономя время, строители трудились в несколько смен.

– В целом, объект стандартный, – говорит Александр Фролов. – Он в полной мере соответствует всем современным требованиям по качеству и безопасности, а также программе "Безбарьерная среда". В частности, здесь установлен подъемный механизм для маломобильных групп населения. Переход уже открыт для всеобщего пользования, но в режиме полной нагрузки заработает в мае, когда официально стартует новый курортный сезон.

Власти планируют строительство еще нескольких подобных переходов в разных населенных пунктах Лазаревского взморья. Как сообщили в администрации района, на нынешний год в план проектирования включены сразу пять объектов: три – в Лоо, а также по одному – в Якорной Щели и Вардане.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]