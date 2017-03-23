Страсти по ретро

В этом сезоне появились туристы, желающие пожить в 70-х годах прошлого столетия В Сочи рождаются все новые и новые виды отдыха. Мы уже писали о самых экзотических: увидеть первые цикламены в стране, прыгнуть на тарзанке, отправиться в путешествие с аквалангом по акватории или поход, имея минимальный набор вещей. И вот новая тенденция: на этот раз востребованным оказался совершенно спокойный вид отдыха – возращение в советский период.

Молодые люди, наслушавшись рассказов бабушек и дедушек о том, как было тогда хорошо, захотели прожить хотя бы три счастливых дня в советском Сочи. Туроператоры предлагают сегодня отдых один к одному, повторяющий бытовые условия, которые существовали при Хрущеве и Брежневе.

Недавно нам удалось отследить на сайтах с частными объявлениями просьбы сочинцев продать газовые плиты, на которых реализовывались рецепты сталинской книги "О вкусной и здоровой пище". К сожалению, никакое время не властно над блошиными рынками. В выходные, несмотря на запреты, они вновь разворачиваются под эстакадами новых развязок в районе улицы Чайковского. Там действительно можно унестись на машине времени в прошлый век. Наверное, этот рынок и посещают те предприниматели, которые решили предоставить отдыхающим и туристам услуги по пребыванию в прошлом.

К сожалению или счастью, в Сочи есть много домов хрущевской эпохи. Именно в квартирах таких пятиэтажек оборудуются места пребывания 70-х годов. Предлагаемое жилье снабжено телевизорами "Рекорд" и "Весна", стиральными машинами "Белка", "Сибирь", холодильником "Бирюса", а если повезет отыскать, то "ЗИЛ". В обязательном порядке квартира обставлена мебелью той поры с низкими сервантами, не очень мягкими креслами, диванами с валиками. А на полу по стандарту должен красоваться синтетический югославский ковер. Кому повезет найти, ставят радиолу с виниловыми пластинками или бобинный магнитофон "Комета", а может быть и экзотику той поры – магнитофон "Легенда" с кассетами. Кухня непременно должна быть снабжена алюминиевыми и эмалированными кастрюлями с изображением клубнички на боку, чайником баклажанового цвета, и, конечно же, посудой из той эпохи производства краснодарской "Чайки" или Дулево. В шкафу по просьбе клиента обязательно появляются купальники с юбочкой. Эти модели сейчас осваивают сочинские модистки.

Михаил Н. из Петербурга, побывавший в Сочи на затяжных выходных в феврале, был в восторге. "Конечно же, я три дня прожил именно так, как большую часть своей жизни жила моя бабушка". Он очень сожалеет, что, получив новые квартиры, люди стараются избавиться от прошлого, чтобы ничто не напоминало о не очень комфортных годах.

На самом деле квартиры-хрущевки, которые приговорили федеральные и московские власти, когда-то казались верхом мечты. Жить в отдельной квартире тогда означало обретение личной свободы. Правда, власти Москвы хотят сохранить несколько квартир, чтобы устроить музеи с экспозициями о том, как жили в эпоху развитого социализма. Ведь потомки через полвека будут смотреть на них с таким же чувством, как при посещении Оружейной палаты, Зимнего дворца, Исаакиевского собора. В истории есть место для каждого периода времени.

"Несомненно, в Ленинграде-Петербурге еще достаточно ретро-условий, в которых живут многочисленные жители, но сменить обстановку, почувствовать историю быта именно на отдыхе, это особый драйв", – заключил гость Сочи.

В условиях конкуренции, когда туристический рынок завоевывают владельцы отелей, гостевых домов, кемпингов, сдатчикам жилья приходится искать новые способы, как привлечь гостей, а значит и деньги для безбедного существования. Одним из них, мы заметили, и является оборудование ретро-квартир. Сейчас, несмотря на то, что однокомнатная квартира в домах социалистического расцвета не больше 30 квадратных метров, хозяева не спешат избавиться от такой недвижимости, достававшейся в наследство либо купленной "по деньгам". Надо отметить важную роль того, что люди, которые хотят ярко провести свой отпуск, ищут необычные его варианты: чтобы можно сфотографироваться, показать друзьям, выложить свои отчеты о пребывании в Сочи в социальные сети.

Психологи заметили, что с распространением общения в интернете, люди приобрели особый вид тщеславия. Многие отправляются в необычные поездки, соглашаются на рискованное времяпрепровождение, как прыжок с парашютом, ради фотоэпизодов своей жизни, дабы потом лайками виртуальной жизни публика оценила их креатив и продвинутость.

Отчасти на этом играют и предприниматели, предоставляющие ретро-квартиры. К слову, некоторые санатории, как известно, тоже смекнули о неподдельном внимании к ушедшей эпохе, развалившемуся Советскому Союзу и воссоздают картину той жизни в своих стенах. Тем более, что целый пласт архитектурного Сочи пронизан размахом строительства сталинского времени. И самосознание большинства тех, кому сегодня от 40 и старше пропитано духом того времени, а сочинские парки, здания сталинского ампира всегда просто кричали о верхе благополучия и счастья. Попасть в то время на отдых в Сочи было престижным и запоминающимся, как и сейчас. Татьяна Калинченко. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]