НА ЮНОШЕСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ – СРЕДИ ЛУЧШИХ

Позади два этапа первенства России по волейболу среди юношей 2002-2003 годов рождения. В этих соревнованиях участвует сборная команда Краснодарского края, сформированная в основном из воспитанников сочинской детско-юношеской спортивной школы №4. Занимаются волейболисты под руководством опытнейшего наставника, заслуженного работника физической культуры и спорта России Геннадия Боброва.

На первом этапе в Краснодаре наши ребята довольно успешно показали себя в предварительных играх среди команд Южного федерального округа. Им удалось выиграть у сверстников из Волгограда (3:0), Владикавказа (3:2) и, таким образом, выйти в полуфинальную стадию первенства, которая прошла в Волгограде с участием семи команд.

В городе-герое представители Кубани выступили весьма достойно. В их рядах выделялись резкий, прыгучий, с хорошо поставленным блоком и мощной подачей Джулен Сигуа, рослый (194 сантиметра) бомбардир Данил Писарев. Прекрасно ассистировали им Дмитрий Ситников, Данил Ваганов, Владимир Пласкинный, Анатолий Василенко. Несмотря на то, что далеко не все специалисты прочили южанам выход в финал, они добились этого, продемонстрировав не только высокую техническую подготовку, но и незаурядные бойцовские качества. В нескольких поединках победу удалось вырвать с огромным трудом. Она пришла в матчах с волейболистами Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда, Владикавказа, Уренгоя. В результате – второе место. Отчаянно боролись и за первое, однако пришлось играть без подвернувшего ногу Сигуа и в итоге уступить лидерство москвичам.

Тем не менее, второе место вывело, конечно, сочинцев в финал первенства, который состоится в Витязево. Шестнадцать команд будут выяснять здесь отношения в четырех группах. Нашими соперниками стали победители прошлогоднего первенства волейболисты Красноярска, а также Белгорода и Самары. Вместе с сочинцами к решающим встречам готовятся их партнеры по команде из Лабинска и станицы Северской.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]