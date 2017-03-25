С АУТСАЙДЕРОМ НА РАВНЫХ

В 19-м туре футбольная команда "Сочи", выступающая в зоне "Юг" второго дивизиона, встречалась в Назрани с аутсайдером – "Ангуштом" и, как в первом круге, не смогла одолеть его.

По сравнению с предыдущим матчем с "Чайкой" из Ростовской области в составе сочинской команды произошло одно изменение: место травмированного защитника Локтионова занял Юдин. Заметим, что на этот раз не повезло уже Юдину. Получив сильное повреждение, во втором тайме он на поле не вышел.

До перерыва территориальное превосходство было у гостей. Наибольшую активность проявлял капитан команды "Сочи" и ее лучший на сегодняшний день бомбардир (8 забитых мячей) Сафин. Но сначала посланный им мяч пролетел рядом с "девяткой", а затем острую передачу капитана не смог реализовать Гиоргобиани.

Во второй половине встречи преимущество перешло к ингушским футболистам, которые были близки к успеху. Сочинцев выручил опытный вратарь Кот. Однажды он в красивом прыжке отразил мяч, посланный со штрафного. В другом случае успел ногами отбить мяч, сильно пробитый с близкого расстояния.

Концовка поединка осталась за гостями, однако голевые моменты не сумели использовать ни тот же Гиоргобиани, ни Гацко. Заключительные минуты хозяева после удаления игрока проводили в численном меньшинстве и все же уберегли свои ворота от гола. В итоге – 0:0.

26 марта команда "Сочи", занимающая шестое место, будет принимать "Легион Динамо" из Махачкалы.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]