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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вторник, 28 Март, 2017 - 14:01

«Управление гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи доводит до вашего сведения гостей и жителей города, что 29.03.2017 на территории города Сочи будет проводиться проверка системы экстренного оповещения населения по сигналу «Внимание Всем!» путем включения электрических сирен и сиренно-речевых установок. По этому сигналу необходимо включить телеприемники на каналы «Россия 1.Кубань» или «9 канал. Кубань», радиоприемники на каналы – «Радио России» или «Первое радио» с целью прослушивания информации о способах защиты и правилах поведения (действия) населения. Просьба сохранять спокойствие».

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