ДЛЯ НИХ ПРАЗДНИК КРУГЛЫЙ ГОД

Указ о Дне работника культуры Президентом России Владимиром Путиным был подписан в 2007 году. С тех пор этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 25 марта.

В Сочи праздник представители учреждений культуры отметили в Морском порту. В ходе торжественного приема сотрудники, сумевшие привнести в отрасль много нового и интересного, а также те, кто достиг больших профессиональных высот, были отмечены благодарственными письмами.

Добавим, что Сочи, развиваясь как круглогодичный курорт, немало внимания уделяет культурной составляющей всех крупных событий. Уже по сложившейся традиции мероприятия всероссийского или международного масштаба (деловые, спортивные, дипломатические) сопровождаются собственной культурной программой, неотъемлемой частью которой становятся выступления лучших творческих коллективов курорта.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]