КОГДА ТЕАТР ПОМОГАЕТ В РЕАБИЛИТАЦИИ

Театр – это один из самых демократичных и доступных видов искусства, который, если говорить о детях, позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием.

Через театральную деятельность происходит развитие внимания, быстроты реакции, находчивости, альтруистичности, пробуждается фантазия и воображение, улучшается пластика и диапазон речи. Можно смело говорить о коррекционных возможностях театра как вида искусства. Это эффективное средство сближения людей, что особенно важно в работе с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья. Театр не просто способствует развитию личности ребенка-инвалида, но и связывает между собой важнейшие функции: зрение, речь, двигательную активность, мышление и воображение.

В Лазаревском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями среди современных техник арттерапии, которые используются в реабилитационном процессе, театротерапия является одним из ведущих направлений. Костюмы шьют педагоги и родители в творческой мастерской учреждения. Кроме классических театральных постановок социальные педагоги и воспитатели организуют постановки очень любимого детьми кукольного театра. Это и пальчиковые куклы, которые умещаются в маленькой сказке на ладошке у специалиста, и представления профессионального театра "Кошкин дом" с ростовыми куклами, который часто бывает у нас в гостях.

Для ребенка-инвалида огромное значение имеет не только участие в спектакле, но и в подготовке, в работе над ролевыми действиями. Детям очень интересно, когда они играют сказочных героев: их движения сопровождаются репликами, пением, музыкой. Такая музыкально-театрально-игровая деятельность – важная часть комплексной реабилитационной работы.

Настоящий подарок к Международному дню театра подготовила педагог-организатор центра. Постановка о знаменитом проказнике Буратино по мотивам сказки А.Толстого "Золотой ключик" – это коллективное творчество педагогов и воспитанников. Музыка композиторов Петра Чайковского и Алексея Рыбникова, танец кукол знаменитого театра кукол Карабаса-Барабаса, до тонкостей продуманные костюмы героев – все это создало тесный эмоциональный контакт и незабываемую сказочную атмосферу праздника, на который были приглашены родители и родственники наших воспитанников.

А.Басова,

методист Лазаревского реабилитационного центра для детей

и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]