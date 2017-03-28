НЕ В ИГРЕ, ТАК ПО ПЕНАЛЬТИ

В Сочи завершился традиционный международный футбольный турнир женских молодежных команд "Кубанская весна" Трибуна Центрального стадиона имени Славы Метревели, где состоялся финальный матч между сборными России и Белоруссии, была заполнена до отказа. Поболеть за россиянок в решающей битве на Центральный стадион Сочи приехало все руководство Российского футбольного союза во главе с его президентом, заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.

Царила праздничная, танцевально-песенная атмосфера. При входе болельщики даже не подвергались суровому досмотру, что невольно заставило вспомнить доверительные советские времена. Зрители громогласно поддерживали соискательниц главного приза, и те выказывали максимальное старание на протяжении всех восьмидесяти минут.

Не ошибемся, если скажем, что оба тайма на поле условия диктовали россиянки. Их соперницам ими же самими была отведена роль обороняющейся стороны. Время шло, волны атак почти непрерывно накатывались на белорусские ворота, однако их сетка оставалась нетронутой красивым, новеньким мячом. Защита действовала расторопнее нападения и, как говорится, на убойную дистанцию форвардов не допускала. Тогда пошли удары издали, прежде всего, в исполнении рослой россиянки с истинно футбольной фамилией Шестернёва. Но тут во всем блеске проявила себя страж ворот, да и оборонительным порядкам было не занимать самоотверженности.

А на последней, третьей добавленной минуте обороняющаяся сторона едва не произвела сенсацию: посланный в ворота команды России мяч потряс перекладину…

Для выявления победителя пришлось прибегнуть к серии из пяти одиннадцатиметровых ударов. Однажды мяч пролетел мимо ворот, еще дважды его отразили голкиперы. Точнее в итоге оказались россиянки – 4:3.

При переполненных трибунах Центрального стадиона заслуженные золотые награды и главный кубок вручали Виталий Мутко, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]