ПОБЕДА ЗА СОЧИНЦАМИ

"Сочи" – "Легион Динамо" – 3:1 (1:0).

Голы: Прус, 22 (1:0), Удунян, 55 (пенальти, 1:1), Сафин, 69 (2:1), Гиоргобиани, 88 (3:1).

"Сочи": Кот, Морозов, Юдин, Калайджян, Запрудских (Лезгинцев, 52), Бочков, Гацко (Шаров, 73), Сафин, Гиоргобиани (Орлов, 90), Киселев (Игнатьев, 83), Прус (Шевченко, 80).

"Легион Динамо" (Махачкала): Гаджикадиев, Зайцев, Омаров, Гафаров, Удунян, Муслимов, Меджидов, Далибов (Насибов, 78), Гамидов (Мусалов, 78), Кадимов, Муртазалиев.

Предупреждения: Прус, 7, Муслимов, 27, Омаров, 64, Шаров, 79.

Судья: Вертков (Москва).

25 марта. Сочи. Центральный стадион имени Славы Метревели. 150 зрителей. То ли небольшое число зрителей на трибунах, то ли присутствие на матче президента РФС Виталия Мутко заставило сочинских футболистов по-настоящему взбодриться и подвигло на результативные атакующие действия, но им наконец-то удалось забить аж три мяча, пусть и не самой удачливой команде.

Неудачливая – не значит нецелеустремленная, не боевитая. Гости показали себя и умеющими играть в наступательный футбол, и обладающими здоровым спортивным самолюбием. Хозяева было попытались сразу насесть на их ворота и добиться сиюминутного успеха – не тут-то было. Пришлось отступить и перейти к контратакам. Завязалась не особенно зрелищная борьба в середине поля. И тут, неожиданно, наверное, даже для партнеров, решительно рванулся по центру Прус и, не сближаясь с защитниками, сильно направил мяч низом – 1:0.

Сочинцам, естественно, хотелось закрепить успех, однако динамовцам удавалось не только прерывать комбинации соперника, но и предпринимать довольно опасные ответные действия. То и дело устремлялся по флангу Меджидов и точно адресовал мяч в штрафную. Кадимову и Муртазалиеву немного не везло, а временами хозяевам непроизвольно приходилось нарушать правила. В начале второго тайма это привело к голу. За игру рукой четко проведший встречу арбитр Вертков назначил пенальти, который ударом в нижний угол уверенно реализовал Удунян.

Над стадионом стали сгущаться порядком надоевшие курортникам тучи, похолодало. Это вынудило соперников взвинтить темп, и почти сразу стало чувствоваться превосходство хозяев в быстрой игре. Как обычно, умелым организатором проявил себя капитан команды Сафин, который еще как успевает и забивать мячи. Он-то и увеличил счет, пробив со своей любимой точки в центре штрафной площади.

После этого представители олимпийской столицы прочно взяли инициативу в свои руки. Оборона отбивалась самоотверженно и долгое время эффективно, не позволив добиться успеха ни вышедшему один на один с голкипером Прусу, ни впервые проведшему весь матч и закономерно стремящемуся отличиться Калайджяну, ни настойчивому Киселеву. И все-таки Гаджикадиеву под занавес поединка после эффектного удара головой мобильного и прыгучего Гиоргобиани пришлось еще раз вынуть мяч из сетки ворот.

Следующий матч команда "Сочи" сыграет 2 апреля в Ставрополе с "Динамо".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]