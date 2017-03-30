Стадион “Фишт”: новейшая история

Эту игру предвкушали все болельщики. Во вторник реконструированный стадион "Фишт" дебютировал в качестве футбольной арены.

Перед началом матча между сборными России и Бельгии состоялась торжественная церемония открытия стелы – символа того, что "Фишт" является официальной ареной для проведения в 2017 году игр Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Александр Сорокин, российский актер и телеведущий Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018 по футболу. "Большой праздник, сегодня у нас в стране, на Юге России, – в этом замечательном Олимпийском парке появился современный футбольный стадион, – отметил Виталий Мутко. – Очень рад, что мы его открываем игрой нашей сборной и командой Бельгии, которая является одним из лидеров мирового футбола". Вице-премьер поблагодарил администрацию Краснодарского края за постоянное внимание к ходу реконструкции стадиона, а также поздравил строителей с успешным окончанием работ.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, напомнил, что Кубань имеет огромный опыт проведения масштабных спортивных мероприятий и готов принять команды и болельщиков на самом высоком уровне.

С трибун стадиона за игрой наблюдали порядка 40 тысяч болельщиков. Билеты на матч были раскуплены задолго до начала встречи. Сочинские болельщики при поддержке Российского футбольного союза продолжили акцию гостеприимства и радушно встретили бельгийских болельщиков перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в образах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью Gentlefan. Russian warm welcome.

Прославленному коллективу Кубанского казачьего хора, основанному в 1811 году, было доверено право исполнить гимны сборных России и Бельгии перед товарищеским матчем на стадионе "Фишт". Кроме того, Государственный академический Кубанский казачий хор стал послом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий сертификат был вручен художественному руководителю коллектива Виктору Захарченко.

Звезда советского футбола, олимпийский чемпион, выдающийся тренер, первый вице-президент РФС Никита Симонян совершил первый символический удар по мячу на открытии сочинского стадиона перед началом товарищеского матча между сборными России и Бельгии.

Первый же гол в истории стадиона "Фишт" забил защитник сборной России Виктор Васин на третьей минуте встречи. Игрок ЦСКА отличился после розыгрыша штрафного удара.

Помимо него в составе российской команды голы забили Алексей Миранчук и Александр Бухаров. У бельгийцев двумя голами отличился Кристиан Бентеке и еще один гол забил Кевин Миральяс.

Игра получилась очень зрелищной и держала болельщиков в напряжении до последней минуты матча.

Как сообщила пресс-служба администрации города Сочи, зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона: входные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. Экзамен выдержала и городская инфраструктура перед Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира 2018 года по футболу. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано. Перевозку зрителей осуществляли 260 рейсовых автобусов по маршруту "Сочи – Олимпийский парк". Были введены дополнительные составы электрички "Ласточка", которые отправлялись каждые 15-20 минут. Медицинское сопровождение матча вели 20 бригад скорой помощи, которые дежурили на стадионе, а также по периметру и внутри Олимпийского парка.

На входной группе возле железнодорожной станции "Имеретинский курорт" зрителей матча приветствовали городские волонтеры, которых легко было узнать по ярко-зеленым жилеткам и доброжелательным улыбкам. 300 добровольцев, в том числе волонтеры серебряного возраста, были рассредоточены на расстоянии 20 метров друг от друга. Они направляли зрительские потоки к стадиону "Фишт", а после окончания матча в обратном направлении к транспортному хабу. Городские волонтеры работали и на парковках вокруг Олимпийского парка.

Подготовила Татьяна КАЛИНЧЕНКО Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]