Мир объединяет дружба

Очередное заседание общественного совета Сочи было посвящено подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи осенью, будет девятнадцатым по счету. В наш город прибудут более 20 тысяч участников из 150 стран мира. Вместе с организаторами, волонтерами, журналистами и представителями силового блока участие в фестивале примут 35 тысяч человек. Таким образом фестиваль станет самым массовым событием за всю историю нашего города. Для сравнения: на Олимпийские игры 2014 года в Сочи приехали около 2800 спортсменов из 88 стран мира. А на Всемирных хоровых играх мы принимали 12 тысяч участников.

Тем не менее впервые за всю историю фестиваля он проходит не в столице государства. О статусе и значении Всемирного фестиваля молодежи и студентов для России можно судить по составу организационного комитета. Его председателем является первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Все рабочие группы возглавляют руководители федеральных министерств и члены Правительства России.

Городской оргкомитет по подготовке фестиваля возглавляет мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он рассказал, что муниципалитет провел большую часть подготовительных работ. В частности, уже подписаны предварительные соглашения с сочинскими отелями и гостиницами на бронирование номерного фонда для размещения 35 тысяч человек.

Неотъемлемой частью фестиваля станет волонтерский корпус. В Сочи отобрали 1000 городских волонтеров, которые готовы помогать основной группе добровольцев из регионов России и из-за рубежа. Наши ребята будут осуществлять навигацию по маршрутам гостеприимства и встречать гостей на транспортных хабах. Проживать участники фестиваля, представители СМИ и волонтеры будут в основном в Имеретинской низменности.

– Важной задачей для города остается благоустройство территорий, прилегающих к местам проведения мероприятия и к маршрутам движения участников. Работа по усовершенствованию городской среды у нас ведется постоянно и будет только усиливаться, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов.

По словам председателя Национального подготовительного совета Григория Петушкова, оргкомитет и рабочие группы также приступили к детальной проработке всех вопросов подготовки фестиваля в ежедневном режиме. Предстоящий Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это не только карнавал и молодежная тусовка, но и событие, призванное объединить прогрессивную молодежь всего мира, продвинуть идеи международного сотрудничества, стать объединяющим фактором для стран СНГ.

Под различные активности фестиваля в Сочи будут задействованы многие объекты олимпийского наследия. Для организации дискуссионных активностей решено использовать главный медиацентр. Спортивные мероприятия пройдут в "Ледяном кубе", "Адлер-Арене", "Шайбе", "Айсберге", а также на трассе "Формула-1" и в Экстрим-парке. В ледовом дворце "Большой" состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. На Медальной площади Олимпийского парка предполагается ежедневная культурная программа и ярмарка регионов России.

Как стало известно на заседании Общественного совета Сочи, Олимпийский парк на время проведения мероприятия будет закрыт для большинства желающих. Однако жители и гости города-курорта смогут соприкоснуться с этим международным событием на других площадках.

– В рамках Фестиваля молодежи и студентов впервые пройдет Международный фестиваль полнометражного кино среди молодых режиссёров. 30 картин представят не только жюри, но и покажут их сочинцам в кинотеатрах города и на экране у Южного мола, – доложила на заседании Общественного совета Сочи заместитель главы города Ирина Романец. – Художники мировой величины проведут фестиваль стрит-арта. Задействованные под граффити поверхности будут общедоступными. Мы заранее согласуем адреса и эскизы, при этом учтем мнение общественности.

По Курортному проспекту от Зимнего театра пройдет парад участников фестиваля в национальных костюмах с традиционными песнями и танцами всех стран. Праздничное шествие которого завершится гала-концертом на площади у Южного мола. Здесь же в разные дни состоятся и другие открытые концерты с участием известных музыкальных исполнителей.

По традиции, в городах, принимающих это мероприятие, новые парки, скверы, учреждения и даже улицы называют в честь фестиваля. Так, ко всемирному молодежному форуму в 1957 году в Москве был заложен парк "Дружба". Сочинцы могут предлагать свои идеи фестивального наследия. Это может быть новый сквер, арт-объект или любой творческий проект.

– Уже есть предложение разбить в память о фестивале новый большой сквер в районе улицы Фабрициуса. Но мы ждем и другие варианты от горожан, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Принимать такой фестиваль почетно, но и очень ответственно: тысячи иностранных гостей будут знакомиться с олимпийской столицей, а через нее – со всей страной. Сочинцам снова предстоит представлять Россию. А значит, мы должны проявить свои самые лучшие качества: доброжелательность, гостеприимство, открытость. Россия уже не раз проводила международные события и доказывала, что умеет делает это на высочайшем уровне. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов не станет исключением. И мы, сочинцы, рады, что в очередной раз окажемся в гуще событий, сможем усилить звучание Сочи на международном пространстве.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]