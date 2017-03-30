Родственная Франция

На курорт с дружественным визитом прибыла делегация из французского Ментона – города-побратима Сочи с 1966 года Развитие отношений двух городов происходит на основе созданной Ассоциации Сочи – Ментон, в рамках которой делегация и прибыла на курорт для упрочения налаживания связей. В составе делегации города, расположенного на юго-востоке Франции, неподалеку от границы с Италией, прибыли, в числе прочих, мэр Ментона Жан-Клод Гибаль с супругой, сенатором Франции Колетт Гиудичелли, известный французский режиссер и сценарист, а также большой друг России Филипп Лаик, и отец-настоятель базилики Святого Михаила Архангела Филипп Гуглиельми. – В минувшем году Сочи и Ментон отметили пятидесятилетие наших дружественных связей. И сегодня цели остаются неизменными – улучшать наши отношения и обмен опытом. Это касается как инвестиционной и предпринимательской деятельности, так и культурной жизни двух городов, – подчеркнул на встрече с французскими коллегами глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Жан-Клод Гибаль, который кроме того является депутатом Национального собрания нижней палаты Франции и членом Комитета по международным отношениям, отметил что практически по всем вопросам, связанным с внешней политикой России, придерживается позиции президента РФ, в том числе по вопросам мирного урегулирования в Сирии и относительно полуострова Крым. Мэр Ментона также подчеркнул, что города-побратимы похожи даже внешне, и ему крайне приятно находиться в Сочи, сравнивая Кавказские горы с Альпами, а Черное море со Средиземным.

Стороны обменялись памятными сувенирами, посетили Музей истории города Сочи, а также прогулялись по сердцу города-курорта – улице Навагинской.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]