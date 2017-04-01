Сочи: вчера, сегодня, завтра

Расширенная сессия Городского Cобрания Сочи состоялась на этой неделе Рабочая сессия депутатов Городского Cобрания Сочи, состоявшаяся в минувшую среду, стала одной из самых объемных по материалу: народные избранники рассмотрели более 30 вопросов,

внесли изменения в ранее принятые документы.

ПерваЯ Часть сессии ГСС прошла торжественно и в расширенном составе. О своей деятельности на посту главы муниципалитета в 2016 году перед депутатами и общественностью отчитывался мэр Сочи Анатолий Пахомов. В Зимний театр, где проходил отчет, пригласили активистов-общественников, Почетных граждан Сочи, руководителей городских предприятий ведущих отраслей экономики курорта, муниципальных органов власти, членов городских общественных организаций и советов территориального общественного самоуправления. Отчёт мэра также приняли заместитель руководителя администрации Краснодарского края Юрий Бурлачко, депутаты Государственной Думы РФ от Сочи Константин Затулин и Сергей Кривоносов, а также четыре депутата Законодательного собрания края.

Прошедший 2016 год выдался для города в целом стабильным и результативным: экономисты наблюдали рост по основным социально-экономическим показателям. Так, например, темпы роста объема услуг в базовой для Сочи санаторно-курортной отрасли составили 5 процентов, в сфере транспорта – 22 процента. В 2016 году восстановился рост в отраслях, которые годом ранее демонстрировали снижение темпов, – в промышленности, розничной торговле и в сфере общественного питания. Средняя зарплата в Сочи – одна из самых высоких в крае.

Городская инфраструктура, как транспортная, так и социальная, была полностью модернизирована в последние годы. В том числе и этот фактор способствует увеличению численности населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграции из других, менее благополучных регионов страны. За прошлый год численность постоянного населения города выросла на 12 000 человек, а в первые годы после Игр население Сочи увеличилось на 200 тысяч человек.

– Следовательно, для нас остаётся актуальным вопрос дальнейшего развития социальной инфраструктуры – увеличения количества мест в школах и детсадах, емкости объектов здравоохранения, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Отстроенная к Олимпиаде инфраструктура дала курорту возможность развивать событийный туризм. В 2016 году в Сочи прошло более двухсот тридцати крупных мероприятий международного, всероссийского и регионального уровня. Их участниками и гостями в общей сложности стали почти 2 миллиона человек.

Не менее насыщенным в плане событий станет и текущий год. Помимо Военных игр, которые прошли в феврале, нашему городу предстоит провести еще целый ряд крупных мероприятий, которые привлекут миллионы туристов, вызовут громадный интерес во всем мире. Это футбольный Кубок конфедераций, Всемирный фестиваль молодежи, международный фестиваль фейерверков и многое другое. Наша общая задача – организовать и провести эти мероприятия на самом высоком уровне. Всего в событийном календаре на 2017 год – 180 мероприятий различного уровня, 60 из которых уже прошли.

Практика показывает, что успех проведения массовых мероприятий во многом зависит от бесперебойной работы всех видов общественного транспорта. На сегодняшний день на территории Сочи регулярные перевозки пассажиров осуществляют 8 транспортных предприятий. По 147-и городским и пригородным маршрутам ежедневно курсируют 874 автобуса. Общественный транспорт города в 2016 году обслужил свыше 92 миллионов пассажиров.

– Автотранспортные предприятия города Сочи стали первыми и пока единственными в России, которые в полном объеме исполнили требования Федерального закона "О транспортной безопасности". Но транспортная безопасность – это не только видеонаблюдение в автобусах и системы спутниковой навигации. Это еще и надлежащее качество дорог. От имени всех сочинцев хочу поблагодарить нашего губернатора, Вениамина Кондаратьева, за решение о выделении городу Сочи в текущем году свыше полумиллиарда рублей из краевого бюджета на ремонт муниципальных дорог. Благодаря этому до конца года новое дорожное покрытие появится на 96 улицах города, – рассказал глава города Анатолий Пахомов.

Работы пройдут в два этапа – весной и в осенне-зимний период. На лето они будут приостановлены, чтобы не доставлять неудобств нашим гостям в период активного курортного сезона. Еще 31 миллион рублей в порядке софинансирования будет выделено из городского бюджета на ямочный ремонт и на дорожные работы по исполнению депутатских наказов.

Стержень сочинской экономики – это, безусловно, санаторно-курортная отрасль. В прошедшем году город принял 6,5 миллиона отдыхающих. Это лучший показатель в истории курорта: столько людей за один год Сочи не принимал даже в "тучные" советские времена! Объем услуг санаторно-курортного комплекса в 2016 году превысил 30 миллиардов рублей. Для сравнения: еще в 2012 году объем доходов отрасли не превышал 13 миллиардов рублей.

– Новая курортная инфраструктура, событийные мероприятия и грамотный маркетинг – это и есть главные составляющие успеха Сочи. Мы наладили сотрудничество с крупными туроператорами, занялись формированием единого турпакета, провели активную работу по презентации курорта в регионах. Более 50 процентов отдыхающих в 2016 году приехали к нам через туроператоров. В летний период на сочинском направлении было организовано более 100 рейсов в неделю из 16 регионов России. Впервые была реализована программа чартерных поездов из Москвы в Сочи, – уточнил градоначальник.

На сегодняшний день агентская сеть по реализации сочинского турпродукта имеется в 29 регионах России. Но работу по продвижению курорта городские власти останавливать не намерены. Буквально на прошлой неделе мэр Сочи Анатолий Пахомов провел презентации в столице Башкирии – Уфе и в Челябинске, о чем писала "НС". В ближайшее время он намерен побывать еще в ряде крупных городов России.

– Наша цель – максимально донести до потребителя информацию о новых возможностях курорта Сочи, о его уникальном рекреационном и оздоровительном потенциале, – заявил Анатолий Пахомов.

В этом году в Сочи начал работу первый в стране колл-центр для туристов, которые хотят снять дешевое жилье. Таким образом удалось разнообразить выбор вариантов размещения для отдыхающих. Кроме того, это поддержка сочинцев, которые хотят получить дополнительный доход, сдавая жилье в краткосрочную аренду.

Муниципалитет продолжает работу и над развитием оздоровления – сегодня более 70 санаториев города предоставляют услуги водолечения. Запускаются санаторно-курортные отделения в отелях Имеретинской низменности и Красной Поляны. Бальнеологический комплекс Мацеста в прошлом году установил рекорд – отпустил 450 тысяч процедур и обслужил более 100 тысяч пациентов.

– Мы прекрасно понимаем, что без дальнейшего развития санаторно-курортной отрасли, без активного продвижения нашего города можем утратить свое преимущество. Не секрет, что успех курорта Сочи в последние годы в немалой степени был обусловлен закрытием популярных зарубежных направлений – Турции и Египта. Теперь эти страны вновь открываются для российских туристов. А это значит, что для нас настает время жёсткой конкуренции, борьбы за удержание турпотока, – напомнил градоначальник в своем докладе на сессии ГСС.

Сегодня Сочи не испытывает недостатка в современных торговых площадях. В нашем городе работают практически все федеральные торговые сети, а также 6 региональных и 10 местных сетей. При этом доля продукции из Краснодарского края на продовольственном рынке курорта постоянно растет. К примеру, в общем ассортименте товаров, реализуемых на оптовых предприятиях, доля молока и молочнокислой продукции краевых производителей составляет 92 процента от общего объёма.

Для регуляции ценовой политики в Сочи активно используются рыночные механизмы. Для краевых сельхозпроизводителей орагнизуются ярмарки-привозы, а с мая 2016 года во всех внутригородских районах курорта организовано в общей сложности 25 площадок, где разместились социальные торговые ряды – аккуратные торговые павильоны там, где раньше горожане торговали, что называется, с земли. Теперь здесь приятно и продавцам, и покупателям. У селян (а в Сочи свыше 450-ти небольших хозяйств) они пользуются хорошим спросом, ведь за место здесь не нужно платить ни копейки.

Курортная специфика накладывает свой отпечаток на развитие агропромышленного комплекса в Сочи. В последние годы у нас активно развивается новое направление, пользующееся большим спросом у отдыхающих – это агротуризм. После многих лет упадка начала возрождаться и чайная отрасль. В этом – большая заслуга руководства Краснодарского края, краевого Законодательного собрания, которое летом прошлого года приняло региональный Закон "О развитии чаеводства на территории Краснодарского края". Этот нормативный акт позволил расширить меры государственной поддержки чайной отрасли.

В 2016 году чаеводческие предприятия города Сочи объединились в Ассоциацию производителей Краснодарского чая, чтобы cкоординировать усилия по возрождению отрасли и продвижению своей продукции. В прошлом году наши чаеводы собрали более 440 тонн зеленого чайного листа. Это на 37 процентов больше, чем в 2015-м. В прошлом году в Сочи реконструировано более 40 га чайных плантаций. "Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу" была награждена золотыми медалями Международной выставки продуктов питания в Париже.

– Но у чайной отрасли есть резервы для развития. Нынешние темпы реконструкции заброшенных чайных плантаций, к сожалению, остаются крайне низкими. Чаеводческие предприятия в свое время эти плантации забросили. А сегодня у них нет ресурсов для их возрождения и полноценного использования. При этом они не хотят переуступать эти участки третьим лицам, готовым их эффективно использовать. Эта проблема неоднократно обсуждалась на выездных совещаниях у заместителя главы администрации Краснодарского края Андрея Коробки с участием депутатов краевого Законодательного собрания. Надеюсь, в итоге мы сможем общими усилиями найти способ решения этой проблемы, – пояснил Анатолий Пахомов.

Городские власти совместно с депутатами ГСС и ЗСК все время ищут новые способы для того, чтобы повысить эффективность работы продовольственного сектора, создать механизмы, предотвращающие рост цен на продовольствие. Одним из таких способов может стать создание крупного логистического центра на границе Сочи и Туапсинского района. Это позволило бы снизить издержки на доставку, уменьшить число посредников между производителями и потребителями продовольственной продукции.

Не секрет, что качество жизни горожан зависит в первую очередь от работы социальной сферы. Подготовка к Играм-2014 позволила модернизировать отрасль здравоохранения. Но и сейчас не останавливается работа по улучшению материально-технической базы городских медицинских учреждений. В прошлом году новая аппаратура закупалась для Городских поликлиник №1 и №2. Девятой городской больнице приобрели 20 автомобилей "Нива" для работы на педиатрических участках. В городской поликлинике № 4 появились новые диализные машины, а в четвертой городской больнице – современная офтальмологическая лазерная установка.

Скоро откроется новое здание офиса врача общей практики в селе Прогресс Хостинского района – сейчас там идет установка оборудования. В завершающей стадии находится строительство нового перинатального центра. В 2017 году планируется приступить к капитальному ремонту инфекционного отделения Городской больницы №1.

Продолжает улучшаться положение дел и в сфере образования. За последние годы у нас построено 5 новых и отремонтировано 36 старых школ, возведено 7 новых детских садов и 11 пристроек к существующим. Одним из главных приоритетов для руководства Сочи остаётся ликвидация очередей в детские сады. Сегодня в городе проживает 40 тысяч детей дошкольного возраста. На очереди в дошкольные образовательные организации стоит 18 тысяч детей. При этом в начале прошлого года мы полностью закрыли очередь в детсады для детей от 3 до 7 лет.

– В настоящее время в активной стадии строительства находятся: школа, совмещенная с детским садом в поселке Верхняя Беранда на 240 мест, и детский садик в Лоо на 210 мест. Также мы приступили к строительству отдельного блока на 400 мест на территории школы № 100 в Веселом, – рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Планируем приступить к строительству школы на 400 мест в поселке Совет-Квадже Лазаревского района. Ждем положительного решения по школе на Мамайке.

Развивается и спортивная сфера жизни сочинцев. Молодежь начала массово сдавать нормы ГТО, а устаревшие залы и спортивные школы поэтапно ремонтируют за счет городского бюджета. Условия жизни горожан тоже улучшились. В 2016-м более 100 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья, 36 домов капитально отремонтировали. Кстати, за последние годы количество звонков и обращений в городскую администрацию снизилось почти в семь раз, а это значит, что работа в городе ведется в правильном ключе. Прямой ежедневный контакт городских властей с горожанами помогает выстраивать предельно доверительные отношения с людьми. Чем больше доверие населения к власти – тем охотнее люди участвуют в общественно важной работе. А значит, вместе нам удается делать Сочи лучшим городом в России.

Вторая часть расширенной сессии Городского Собрания Сочи была рабочей. Депутаты рассмотрели в общей сложности 34 вопроса, по которым приняли решения. О внесении изменений в городской бюджет народным избранникам доложил директор департамента по финансам и бюджету администрации Сочи Сергей Щербинин.

– Доходная и расходная части увеличились на 803 миллиона рублей. Эти средства пойдут на общеобразовательные учреждения, содержание дорожного хозяйства и подготовку футбольных событий. Кроме того, будут перераспределены 37,5 миллионов рублей для софинансирования проведения газопровода в село Волконка и подготовки проектной документации по школе на Мамайке, – подчеркнул Сергей Щербинин.

Средства из городского бюджета выделят и на продвижение Сочи. Это поможет привлечь дополнительные потоки туристов.

В числе прочего депутаты внесли изменения в положения о сельских администрациях, уточнили границы советов территориального общественного самоуправления в Лазаревском районе. Речь о территориальном общественном самоуправлении "Хаджико", "Макопсе" и "Лазаревское".

Также народные избранники привели в соответствие с действующим законодательством ряд документов, в том числе касающиеся деятельности Городского Собрания Сочи. Решен и ряд имущественных вопросов.

Анна МАРТЫНОВА.

Фото: Сергей ЛИСИЦЫН. МНЕНИЯ

Ольга Лиодт,

заместитель председателя ГСС:

– Сегодняшняя сессия была очень почетной, потому что одним из вопросов первой ее половины был отчет главы города Анатолия Пахомова. Единодушно работу мэра и в целом городской администрации признали удовлетворительной. Константин Затулин,

депутат ГД РФ

по Сочинскому округу:

– Городские власти решают многие проблемы населения, но не все вопросы находятся в рамках полномочий муниципалитета. К примеру, "городской" статус сельских территорий Сочи не позволяет в полном объеме задействовать здесь программу "Земский доктор", по которой молодые специалисты получают подъемные в районе 1 миллиона рублей при переезде на работу в сельские населенные пункты. Этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне, вносить соответствующие поправки в законодательство. Виктор Тепляков, депутат ЗСК:

– Общение с избирателями дает нам понимание того, что волнует сегодня людей, на что должна в первую очередь ориентироваться законотворческая работа. За эти годы, совместно с администрацией города Сочи, нам удалось реализовать множество проектов. Наверное, многие проблемы остались бы нерешенными, если бы в своей работе я не имел поддержку и понимание администрации города Сочи, лично главы города Анатолия Пахомова, администрации Центрального внутригородского района и депутатского корпуса Городского Собрания Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]