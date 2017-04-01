Медицина Кубани без помощи не останется

В Сочи под председательством губернатора Вениамина Кондратьева состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Краснодарского края. В работе совещания приняли участие вице-губернатор Анна Минькова, министр здравоохранения Евгений Филиппов, а также главы муниципальных образований края и руководители медучреждений.

Перед началом коллегии Вениамин Кондратьев посетил строящийся в Сочи Перинатальный центр.

По проекту новое медучреждение должно было быть введено в эксплуатацию в 2016 году. В бюджете средства для завершения строительства заложены в полном объеме, также для работы в центре уже подготовлены врачи и закуплено необходимое оборудование, но, как пояснил вице-губернатор Юрий Гриценко, финансовая состоятельность генподрядчика вызывает серьезные сомнения. Глава региона поручил в течение недели решить этот вопрос, при необходимости – менять подрядчика. – Врачам и жителям Сочи неинтересно, почему у них нет перинатального центра, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Примите решение: если подрядчик несостоятельный, расторгните с ним контракт, если состоятельный – продолжайте работать. Это не просто объект, это лечебное учреждение необходимое городу и оно не должно превратиться в долгострой.

Также Вениамин Кондратьев побывал в сочинской городской больнице №4. Учреждение, основанное в 1962 году и начавшее работу всего с нескольких отделений, сегодня, после модернизации и строительства нового хирургического корпуса, располагает 17-ю отделениями круглосуточного стационара, рассчитанных на 710 мест. С 2015 года жителям города на базе клиники оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Совершив обход больницы, глава региона пообщался с пациентами и их родственниками. В первую очередь губернатора интересовало, устраивает ли их уровень медицинского обслуживания, достаточно ли медицинского оборудования и лекарств, подчеркнув, что когда речь идет о здоровье, самое важное – не забывать о человеческом внимании.

Тему уровня оказания медпомощи и взаимоотношений между пациентами и врачами Вениамин Кондратьев продолжил на коллегии. Как отметил губернатор, одни из наиболее частых жалоб, поступающих сегодня от жителей региона, – недостаточная квалификация медицинских сотрудников и отсутствие профессиональной этики в общении с пациентами.

Ежегодно в крае порядка 500 врачей проходят курсы повышения квалификации. Кроме того, министерство здравоохранения региона совместно с Кубанским государственным медуниверситетом разрабатывает программу оценки медицинского персонала. В первую очередь речь идет о проверке знаний выпускников медвуза, а с сентября этого года планируется проводить тестирование врачей первого года работы.

– Не для формы, а реальную аттестацию проведите, – акцентировал Вениамин Кондратьев. – Если врачи будут лишаться дипломов после аттестации, то и по-другому начнут относиться к своей работе, к своим пациентам. Нельзя забывать и о врачебной этике, о поведении медиков. Каждое проявление хамского отношения к пациентам должно быть причиной лишения возможности заниматься врачебной практикой.

Губернатор подчеркнул, что медицина – это та отрасль, которая нуждается в постоянном обновлении. Так в прошлом году из бюджета края было выделено 180 миллионов рублей только на покупку 85 машин "скорой помощи". В этом году 250 миллионов рублей пойдет на приобретение медицинского оборудования для муниципалитетов, кроме того, 20 реанимобилей закупят для Сочи. Несмотря на ограниченность бюджетных средств, в следующем году на покупку нового медицинского оборудования из краевого бюджета планируется выделить 1 миллиард рублей.

Согласно статистическим данным около 4 миллионов жителей Краснодарского края проживает в сельской местности, поэтому очень важно развивать первичное звено. Сегодня на смену старым сельским больницам приходят современные офисы врачей общей практики и спрос на них очень большой.

– В прошлом году на строительство офисов врачей общей практики край выделил больше 130 миллионов рублей, что позволило построить 20 ВОПов, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова. – В этом году запланировано 146 миллионов рублей. Если откроем еще 20, то получим 240 офисов, всего же краю нужно 500 таких офисов.

Решить проблему кадрового голода, по мнению Вениамина Кондратьева, можно привлекая на село выпускников медицинских вузов. Стимулом может стать решение жилищной проблемы и поддержка муниципалитетов. Один из механизмов – федеральная программа "Земский доктор". В прошлом году штат сельских врачей, благодаря этой программе, увеличился на 525 человек. Кроме того, по инициативе губернатора планируется запустить региональную программу, по которой уже в 2017 году 100 врачей получат жилищный сертификат в размере 1 миллиона рублей.

Глава региона отметил, что в улучшении качества медпомощи заинтересованы все территории края, и главы муниципалитетов должны занимать более активную позицию в вопросе привлечения выпускников медицинских вузов.

– Примеры есть. Так, Кореновский район платит ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей. А вот в Ейском районе – всего 100 рублей в месяц, – отметил руководитель региона. – При желании главы могут реально решать эти вопросы, сумма будет не очень большой, но она станет для будущего специалиста стимулом. Еще будучи студентом он будет видеть, что его ждут, на него надеются, что ему готовы помогать.

Важной темой краевого совещания стала демографическая ситуация в регионе. Как доложила вице-губернатор Анна Минькова, в прошлом году впервые за последние несколько лет отмечено снижение рождаемости. И здесь основополагающим является социальный фактор: мамами становятся молодые женщины, рожденные в 1990-е годы, когда наблюдался демографический спад. Ввиду этого потенциальным родителям необходимы дополнительные меры поддержки. В качестве примера вице-губернатора привела регионы, которые приняли на себя обязательства по поддержке при рождении первого ребенка. Так, в Башкортостане выплата составляет 300 тысяч рублей, в Мордовии – 50 тысяч рублей.

Губернатор поручил своим заместителям – Анне Миньковой и Игорю Галасю – проработать данный вопрос, чтобы понять, каким именно будет механизм поддержки родителей. Необходимо четко расставить приоритеты и, возможно, ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка оказывалась молодым людям до 25 лет, резюмировал Вениамин Кондратьев.

Вместе с тем, в регионе активно развиваются вспомогательные репродуктивные технологии. Так, в 2016 году на лечение бесплодия с использованием ЭКО было выделено 134 миллиона рублей средств ОМС, проведено более тысячи процедур. Эффективность данного метода в нашем крае на европейском уровне и составляет 34 процента. Всего в 2016 году благодаря ЭКО, выполненному по программе ОМС, родилось 672 ребенка. Как уточнил министр здравоохранения Евгений Филиппов, в 2017 году на эту программу выделяется 156,7 миллионов рублей средств ОМС, запланировано проведение 1300 ЭКО.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]