Яркие краски сочинской весны

В конце марта – начале апреля в Сочи наступает самая прекрасная пора года. Это время голубого неба, яркого солнца и массового цветения. Городские клубмы улыбаются горожанам и гостям всеми цветами радуги: здесь расцвели более ста пятидесяти тысяч тюльпанов (озеленители сажали их осенью)

– Несмотря на такую агрессивную зиму, все цветы набрали силу, пережили снега и мороз, – рассказала заместитель начальника управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Елена Глебчук.

В парках и скверах сейчас цветут японские камелии, магнолии из Юго-Восточной Азии, готовится к цветению сакура. Кстати, самая большая коллекция сакуры есть в парке "Дендрарий": простая и махровая, розовая, белая и даже… зеленая. Не пропустите!

В центре города недалеко от Южного мола на минувшей неделе высадили 12 кедров. В ближайшее время здесь посадят оливы, агавы и пальмы – всего более ста растений. В настоящий момент рабочие формируют здесь альпийскую горку.

В конце апреля начнется сезонная смена зеленого наряда курорта. Клумбы нашего города на радость сочинцам и отдыхающим украсят бегонии, сальвии, бальзамин. Всего же к началу курортного сезона в Сочи будет высажено полмиллиона различных цветов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]