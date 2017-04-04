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Чтим прошлое, думаем о будущем

Чтим прошлое, думаем о будущем
Вторник, 4 Апрель, 2017 - 08:40

Памятник бойцам, павшим в локальных войнах, был открыт на Цветном бульваре в районе школы №7 зимой 2012 года. Теперь ежегодно 31 марта, в День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах, здесь проходит митинг.
Ветераны спецназа и других подразделений, духовенство, молодежь и местные жители собрались у монумента на Цветном бульваре вечером в минувшую пятницу. Они почтили минутой молчания память сочинских солдат и офицеров, отдавших свои жизни в период вооруженных локальных конфликтов, возложили к монументу цветы и венки.
Митинг не был громким. Говорили тихо, проникновенно о прошлом, но больше – о будущем. О том, как важно любить свою Родину, свою землю, своих родителей. И самое главное – не допускать, чтобы начинались новые войны.
Анна МАРТЫНОВА.

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