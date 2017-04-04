Давайте жить чисто

В сочинском Зимнем театре состоялось расширенное совещание, на котором с руководителями ТОСов, представителями домовых комитетов и общественными организациями решался вопрос санитарного состояния улиц и дворов и наведения порядка к предстоящим праздникам.

Предыдущий субботник, проведенный в городе, показал заметные результаты: было собрано около тысячи тонн мусора, ликвидировано 18 свалок, что в сравнении с прошлым годом является очень хорошим результатом: тогда их насчитывалось более двухсот. Однако вышедшим на уборку работникам муниципалитета и волонтерам мало помогли сочинцы – на уборку вышло порядка семи тысяч жителей, что составляет менее одного процента населения курорта. Это неправильно, считают в городской администрации. Сочи сегодня принимает множество различных мероприятий. Только в этом году на курорте пройдет этап Формулы-1, Кубок Конфедераций и Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Поэтому город всегда должен быть готов к приему гостей, а встречать их с грязными дворами просто стыдно, считает глава города.

– Жители пеняют на управляющие компании, а те говорят, что у них в договоре написано – выполнять только аварийные работы. При этом уборкой никто не занимается. А если бы люди вышли, сами расчистили, покрасили, то и относились бы потом бережнее к своей территории, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

В рамках краевого двухмесячника на курорте пройдут два субботника, запланированных на 8 и 22 апреля. При этом администрация курорта готова помочь жителям с необходимым инвентарем и вывозом мусора.

Привести в надлежащий вид нужно и кладбища. 16 апреля православные будут отмечать Пасху, а уже через неделю, в Родительский день, по традиции посещать могилы своих близких. Поэтому уборку произвести нужно уже сейчас. В Сочи насчитывается 107 кладбищ, 52 из которых в скором времени получат статус муниципальных. К слову, еще в прошлом году на балансе муниципалитета их числилось только три. Уборкой прилегающих территорий и дорожек занимаются управляющие компании, а вот за порядок на могилах должны отвечать сами сочинцы. Для помощи гражданам в облагораживании мест захоронения будут работать пункты проката необходимого инвентаря, осуществляться помощь в спиле сухих деревьев и вывозе мусора.

– Мы просим жителей не сжигать мусор. Это может привести к пожарам и повреждениям могильных конструкций. На каждом кладбище есть контейнерные площадки, откуда регулярно вывозятся все отходы, – сказал директор МБУ города Сочи управления по организации похоронного дела Александр Мамлай.

Кроме того граждан просят не оставлять емкости с водой на территории кладбищ, так как в теплую погоду это становится благоприятной средой для размножения комаров.

Также затронули на планерке тему предстоящего летнего сезона. Теперь для помощи сочинцам, которые хотят сдать жилье отдыхающим на время мероприятий и в пляжный сезон, начал функционировать единый колл-центр. Жители могут сдать квартиру или комнату и заработать на этом, причем, не оплачивая налоги. Но это касается только тех граждан, для которых сдача жилья – не основной вид деятельности. После обращения в колл-центр, на место выезжают специалисты, осматривают жилье и фиксируют все нюансы. После этого данный вариант размещения будут предлагать всем обратившимся за помощью туристам. Телефон для арендаторов и съемщиков единый – 8-800-100-10-65. В администрации города уверены, что такая инициатива приживется в Сочи, ведь уже на сегодняшний день в базе данных колл-центра числится несколько сотен заявок. Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]