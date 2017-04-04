2 апреля 2017 в 23:00 оператор поста видеоконтроля отделения "ДКП" команды "Центр Хоста" Сочинского отряда Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России, доложила начальнику отделения, что в зоне транспортной безопасности охраняемого участка Федеральной автомобильной дороги А-148 "Дублёр Курортного проспекта" на эстакаде №2 находится неизвестный гражданин и на её команду по громкоговорящей связи: "Покинуть зону транспортной безопасности!" адекватно не реагирует…

Начальник отделения к месту нарушения внутриобъектового режима направил экипаж ГБР в составе Артура Папазяна и Виталия Старикова, которые, прибыв на место, стали свидетелями следующей сцены: гражданин перебросил тело через перила эстакады (высота 80 метров), держится запрокинутыми руками за эти перила и смотрит лицом вниз. Оценив вмиг суицидную ситуацию, став в этот момент спасателями и психологами, стрелки ГБР отговорили и удержали гражданина от смерти, как позднее они выяснили обиженного родственниками и разочаровавшегося в жизни 1985 года рождения по имени Максим. Успокоили его, напоили чаем и, выполняя свой служебный долг, вызвали к месту ЧП бригаду скорой помощи и представителей дежурной службы полиции района.

В настоящее время спасённый от смерти гражданин госпитализирован в психоневрологический диспансер.

Начальник Сочинского отряда, заместитель директора Краснодарского филиала Вадим Васильченко, всему составу дежурной смены, действия которого спасли жизнь человека, – объявил благодарность.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям

с общественностью филиала ФГУП "УВО Минтранса России".