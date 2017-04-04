НА ЧУЖОМ ПОЛЕ, КАК НА СВОЕМ

В 21-м туре команда "Сочи", выступающая в зоне "Юг" второго дивизиона, уверенно – 3:1 – выиграла в Ставрополе у "Динамо".

Сочинец Киселёв открыл счет на 20-й минуте. Затем капитан сочинской команды и ее ведущий бомбардир Сафин успешно реализовал два пенальти. Хозяевам удалось забить лишь мяч престижа.

– Тяжелый матч, – сказал Марат Сафин. – Соперник использовал много длинных передач, что не свойственно команде Ставрополя. А мы стали больше играть низом, и получилось. В общем же "Динамо" – боевитая команда. Дома мы ей уступили в таком же динамичном поединке. Приятно, что теперь взяли реванш.

Удалось дважды подряд забить пенальти. Ответственность, конечно, в этих случаях повышенная, но раз ребята доверяют, подводить нельзя. Когда бил первый одиннадцатиметровый, мешал шквалистый ветер. А за второй пенальти был спокоен, поскольку у нас уже было комфортное преимущество в счете.

Теперь у меня одиннадцать забитых в сезоне мячей. Уже одиннадцать! Даже не думал, что так получится. Забивать приятно, это мотивирует. Голы – плоды командной и самостоятельной работы. Так к этому и отношусь.

– Качество поля не позволяло играть в комбинационный футбол, – заметил главный тренер "Сочи" Хазрет Дышеков. – Значит, надо было использовать стандартные положения, что и удалось сделать. Было много борьбы, достаточно острых моментов. В первом тайме мы борьбу проиграли. Особенно Сердюкову, который хорошо играет головой. После перерыва сыграли собраннее. Провели несколько быстрых атак, должны были забивать, но не получилось. Однако выручили, повторяю, стандартные положения.

9 апреля команда "Сочи" встретится на своем поле с пятигорским "Машуком-КМВ", который переиграла в первом круге со счетом 3:1, становящемся, к радости болельщиков, привычным.

Подготовил Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]