И В 65 ОН НА ПОЛЕ ОПЯТЬ!

Чемпионат Сочи по футболу среди ветеранов вступает в решающую фазу: состоялись первые матчи второго круга. Чем ближе развязка увлекательной борьбы, тем неожиданнее результаты. Одни пытаются поправить свое турнирное положение, другие стремятся достойно показать себя в поединках с фаворитами.

Показательный пример – встречи между командами "ТО-44" и "Лазаревское". В первом круге, даже проигрывая 0:2, победили лазаревцы – 4:2. Во втором круге укрепившие состав тоннельщики изо всех сил старались взять реванш, и это удалось, причем с убедительным результатом – 3:0.

А, например, наращивающий силы "Коммунстрой" единственный, кому удалось отобрать два очка у лидера – "Динамо". Матч первого круга между ними завершился вничью – 1:1. Это свидетельствует о том, что заведомо слабых команд, заранее опускающих руки и берегущих свои ноги, в нынешнем чемпионате нет.

И это несмотря на то, что многим футболистам не только за пятьдесят, но и за шестьдесят. Тем не менее, для них, как когда-то, характерны и жажда борьбы, и настойчивость в достижении цели. Здесь хочется сказать об игроке "Спортсервиса" Вячеславе Морозове, которому завтра исполнится 65 лет. Еще в 1960 году он делал первые шаги в футбольном клубе "Кубань". Позже его приняли в дублирующий состав этой лучшей тогда команды Краснодарского края. Конкуренция была высокой, пробиться в "основу" Вячеславу не удавалось, и он уехал в Тюмень, где прекрасно проявил себя в "Нефтянике", выступавшем в первой лиге чемпионата СССР. Защищал его цвета четыре года, потом играл в Мурманске за "Заполярье".

А поистине всесоюзная известность пришла к Морозову после завершения активной спортивной карьеры. Став футбольным судьей, он добился многого. После Петра Гаврилиади и Льва Саркисова Вячеслав Морозов был третьим представителем Сочи, который обслуживал матчи в высшей лиге. Судил и на бровке с флажком, был и главным арбитром. 267(!) матчей с участием команд высшей, первой, второй лиг чемпионатов и первенств СССР и России, а также международные встречи – в течение почти пятнадцати лет. Выполнял и функции футбольного инспектора. В 2000 году ему присвоено звание почетного арбитра Комитета футбольных арбитров России.

В семье Вячеслава Морозова дочь Ксения, сын Александр – тренер по футболу, так что уже можно говорить о спортивной династии.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]