ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ГЛАВНЫМ СТАРТАМ

В сочинском Южном федеральном центре спортивной подготовки проводят учебно-тренировочный сбор члены национальной сборной команды России по легкой атлетике. На беговых дорожках и в секторах дважды в день, благо погода благоприятствует, занимаются и опытные мастера "королевы спорта", и перспективные юные бегуны и прыгуны. В числе наиболее известных атлетов мастера спорта международного класса, неоднократные победители европейских соревнований Вера Рудакова, Павел Тринихин.

– Настроение у всех приподнятое, занятия идут с максимальной эффективностью, поскольку условия весьма комфортные, – говорит тренер сборной страны по легкой атлетике Руслан Мащенко. – До этого мы тренировались в Киргизии, так там было прохладно, а здесь уже носим летнюю одежду, которая не сковывает движения. И стадион отвечает всем требованиям.

Ближайшая наша цель – во всеоружии подойти к чемпионату России. Он пройдет в Жуковском под Москвой. Те, кто покажут там наилучшие результаты, будут защищать спортивную честь страны на чемпионате мира в Лондоне.

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Рядом с местом тренировок легкоатлетов, в Центре спортивных единоборств, начала занятия сборная команда России по фехтованию. По словам тренера сборной Юрия Мерзликина, фехтовальщикам в нынешнем году также предстоит выступить на чемпионате мира. Сочинский сбор – важнейшая часть подготовки к соревнованиям планетарного масштаба.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]