Искореженный металл, осколки стекол… С Санкт-Петербургом, где 3 апреля в результате теракта погибло 14 человек и около 50 пострадало, скорбит вся страна. Случившееся в метро – боль всей России. Сочинцы воспринимают трагедию как свою. У многих там родственники и друзья, дети, уехавшие учиться.

В соцсетях с хэштегом #питермыстобой ежесекундно появляются новые слова соболезнования. "Питер, мы с тобой!", "Я молчала два дня... Не знала, что написать. И сейчас тоже не знаю, но пишу... Вместе со всеми ЛЮДЬМИ переживаю трагедию в Питере. Вчера вечером, когда увидела список погибших, замерла, застыла, онемела... Столько молодых жизней...", "Безмерна боль, что сердце рвёт на части. Питер, скорбим".

Санкт-Петербург – это особый город в истории нашей страны. Он близок каждому. Город-герой, город стойких людей, культурная столица. Жители Петербурга продолжают приезжать к станции "Технологический институт" с цветами, фотографиями и игрушками. Во многих городах прошли панихиды.

Питер, держись!

Тем временем, на заседании городской антитеррористической комиссии под председательством первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита обсудили меры по усилению безопасности на курорте.

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в питерском метро. Как отметил Мугдин Чермит, угроза терроризма остается актуальной, и забота о безопасности – это задача не только спецслужб, но и всего общества.

В Сочи проводятся сотни событийных мероприятий. В силу своей курортной специфики город ежедневно принимает тысячи иногородних граждан. Поэтому усиление мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, пересадочных узлах, местах массового пребывания граждан является первоочередной целью.

Начались масштабные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры – в первую очередь школ, детсадов, больниц и поликлиник. Мугдин Чермит поручил уделить особое внимание наличию средств пожаротушения, схем эвакуации, оказания первой экстренной медицинской помощи. Особое внимание уделят линиям газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации курорта, наряды патрульно-постовой службы перейдут на усиленный режим дежурства, численность дежурящих увеличится за счет представителей ДНД и казачества.

Перед правоохранительными органами и районными администрациями поставлена задача совместно с ТОСовцами и домкомами осмотреть и запереть чердаки и подвалы в многоквартирных домах. Также масштабные проверки будут проведены в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и на городских стройплощадках, на которые привлекаются иногородние рабочие.

Администрация Сочи просит граждан сохранять бдительность. В случае, если какие-либо предметы или действия каких-либо лиц покажутся подозрительными, следует немедленно обратиться в Дежурную часть УВД по г.Сочи по телефону 02, либо на прямую линию администрации г. Сочи по телефону: 264-04-44.

Подготовила Татьяна КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]