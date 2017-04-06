Пилотный проект заработал в полную силу: еще два десятка выпускников курсов экскурсоводов, подготовленных на базе Лазаревского отделения Сочинского торгово-

технологического техникума, получили удостоверения, дающие им возможность работать в ведущих туристических компаниях Сочи.

– Экскурсионно-туристическая сфера нашего города, продолжающая активно развиваться, остро нуждается в грамотных, а главное – молодых квалифицированных специалистах, имеющих необходимые навыки в столь непростом деле, – подчеркивает основатель и руководитель проекта, заведующий Лазаревским отделением Сочинского торгово-технологического техникума, член Русского географического общества Геннадий Писоцкий. – Только человеку несведущему кажется, что быть экскурсоводом – проще простого. Что, безусловно, далеко не так: тут нужны не только теоретические знания и практические навыки, но и определенные природные данные. Важно понимать: работа гида – не просто развлекать и "водить" людей за собой, показывая красоты и достопримечательности Сочи, а увлечь их местным колоритом, влюбить в наш прекрасный город. Для большинства гостей курорта настоящее знакомство с Сочи, его богатейшей древней историей и бурной современной жизнью, начинается именно с экскурсоводов.

Теперь их почти сорок. Первая группа из восемнадцати человек, окончивших курсы в канун нового года, уже практически полностью трудоустроена. Не останется без дела и нынешний выпуск. Курортное лето все ближе, работы будет много для всех, убежден Геннадий Писоцкий.

Прежде чем получить удостоверения государственного образца, слушатели курсов прошли серьезную подготовку. В отличие от первого выпуска, состоявшего в большинстве своем из далеко не новичков в данной отрасли, отмечает Писоцкий, второй набор – это в основном молодые, начинающие специалисты.

– В течение двух месяцев мы изучали экскурсоведение, краеведение, введение в туризм, этику и психологию делового общения, а также знакомились с основами рыночной экономики, – рассказал выпускник курсов, член Союза журналистов России, помощник председателя территориальной депутатской группы Лазаревского района Городского Собрания Сочи Анатолия Карташова Владимир Есипенко. – Кроме того, под руководством Геннадия Писоцкого мы побывали на учебно-показательных экскурсиях в Волконском ущелье, где расположен уникальный памятник археологии – "Дольмен-монолит", ознакомились с историко-культурными достопримечательностями поселка Лазаревское.

– Меня очень порадовали особый позитивный настрой и увлеченность слушателей этой группы, – отметил Геннадий Писоцкий. – Им все интересно, все хочется знать, постичь. Отсюда и результат – они с блеском сдали государственный аттестационный экзамен.

Накануне ответственного испытания свое поздравление в адрес выпускников курсов направил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, подчеркнувший важность и значимость профессии экскурсовода в развитии современного имиджа курорта.

– Впрочем, точку ставить рано, – говорит Геннадий Писоцкий. – Даже после выдачи удостоверений мы продолжаем работу с нашими выпускниками. В ближайшее время, до начала курортного сезона, намечены несколько познавательных поездок по наиболее популярным туристическим маршрутам района, знакомство "на месте" со знаковыми объектами показа. Будем нарабатывать и практические навыки, необходимые каждому экскурсоводу. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]