Сердце, открытое детям

В Краснодаре подвели итоги краевого конкурса "Педагог-психолог Кубани-2017". По результатам трех конкурсных дней лучшим признан сочинец Роман ОмельЧенко – педагог-психолог адлерского Центра дополнительного образования для детей "Ориентир".

Конкурс профессионального мастерства – непростое испытание. 44 педагогам-психологам всех муниципальных образований Краснодарского края пришлось проявить себя не только в конкурсных заданиях "Визитная карточка", "Профессиональное мастерство", "Консультация", "Блиц-турнир", но и продемонстрировать артистизм, умение держаться на публике, ориентироваться в ситуации и быстро принимать решение.

В результате победителем десятого юбилейного конкурса стал педагог-психолог сочинского Центра дополнительного образования детей "Ориентир" Роман Омельченко. Призерами – педагог-психолог школы №3 Брюховецкого района Нина Суворова и педагог-психолог школы №16 Ейского района Людмила Шевелева.

– Моя победа, это победа целой команды специалистов, которые помогали готовиться, поддерживали, – признался Роман Ганнадьевич. – Хочется поблагодарить директора Центра "Ориентир" Надежду Павловну Набоких, которая поверила в меня; психолога Центра "Ориентир" Валерию Степановну Чернобаеву, – на протяжении всего конкурса она была группой поддержки и наставником. Отдельно хочу сказать спасибо руководителям и специалистам Центра диагностики и консультирования, а также всему профессиональному сообществу педагогов-психологов Сочи. Список тех, кому я благодарен, можно продолжать долго, так как наша профессия уникальна: мы можем учиться всегда и везде.

В течение 10 лет, именно столько проводится конкурс профессионального мастерства, педагоги-психологи Сочи успешно представляли наш город. Это вполне закономерно, считает заместитель главы Сочи Ирина Романец, – на курорте развитию психологической службы в сфере образования уделяется особое внимание.

– Мы рады победе Романа Омельченко, – подчеркнула Ирина Романец на встрече с победителем. – Это не только его карьерный рост, это точка притяжения остальных психологов. Им есть на кого ровняться, они проводят мастер-классы, делятся знаниями и это важно в целом для системы.

В профессии Роман Омельченко с 2000 года. За его плечами большой опыт работы в различных образовательных учреждениях Сочи, а также психологом при кадровой службе крупной компании. Сегодня, работая в Центре "Ориентир", Роман Геннадьевич ведет два курса для детей: "Основы психологии" и "Психология подростка". Его воспитанники – это школьники в возрасте 12-17 лет. Среди них ребята, которые интересуется психологией как наукой, а также те, кто всерьез задумывается связать свою жизнь с этой профессией.

Опыт участия в профессиональном конкурсе у Романа Омельченко не первый. В прошлом году он занял третье место на муниципальном этапе, но решил не останавливаться на достигнутом. Работа над собой с профессиональной точки зрения, активное расширение знаний помогли великолепно справиться с конкурсными заданиями и теперь именно сочинскому педагогу-психологу предстоит представлять Краснодарский край на всероссийском конкурсе, который пройдет в нашем городе осенью в рамках психологического форума "Обучение. Воспитание. Развитие".

Впрочем, главную победу Роман Омельченко уже одержал: участвуя в краевом конкурсе он не только продемонстрировал свое профессиональное мастерство, но и перенял опыт у своих успешных коллег. Например, узнал много нового по таким направлениям, как профориентация, а также по профилактика профессионального выгорания. Эти новые разработки, уверен лучший педагог-психолог Краснодарского края, уже сейчас можно внедрять в профессиональное сообщество сочинских психологов.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]