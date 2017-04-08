Сочи увидели из-за Уральских гор

Сочи во время подготовки к Олимпиаде кардинально преобразовался. Новая современная инфраструктура, средства размещения с мировым именем, олимпийские объекты, которые стали достопримечательностями, при этом богатая природа и прекрасное оснащение здравниц – все это позволяет туристам провести в Сочи интересный и насыщенный отдых. Все площадки, построенные к Олимпиаде, сегодня задействованы. Они принимают и спортивные, и культурные, и деловые мероприятия. В текущем году их запланировано более двухсот.

При этом и сочинцы, и гости нашего города могут стать зрителями крупнейших событийных мероприятий. В частности, уже в конце апреля – этапа Формулы 1, затем традиционного сочинского карнавала в честь открытия летнего сезона. В июне курорт примет несколько матчей Кубка Конфедераций по футболу. Осенью – Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И это только самые крупные из них.

Но это нам, сочинцам, событийный календарь хорошо известен. А россияне в регионах не всегда о нём знают. Поэтому, как обычно перед началом высокого сезона, продолжается рекламный тур с участием мэра Сочи Анатолия Пахомова, а также руководителей крупнейших здравниц, отелей, горнолыжных курортов и туристических комплексов курорта.

На этой неделе они побывали в Перми и Тюмени, где провели презентацию Сочи для местных турагентов, а также представителей бизнеса. Руководители экскурсионных фирм рассказали о том, какие маршруты будут работать в Сочи этим летом. А руководитель ассоциации арендаторов пляжных территорий – о том, как будут оборудованы прибрежные зоны курорта.

– Мы вышли на круглогодичную загрузку. Даже горнолыжные курорты работают без каникул. Летом у них открывается целый комплекс экскурсий и активных развлечений. Поэтому каждый может найти что-то для себя. Кто-то просто загорать на берегу и наслаждаться природой, кто-то – поправить здоровье в санаториях, а кто-то, возможно, захочет отправиться в горы. Или совместить все это, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

По результатам визита в Пермь заключено соглашения о сотрудничестве между нашими городами. Свои подписи под документом поставили мэр Сочи Анатолий Пахомов и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Затем презентация туристического потенциала Сочи состоялась в Тюмени. Тюмень – промышленный город, в нем находятся несколько крупных нефтегазодобывающих, машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий. Поэтому отдых с возможностью оздоровления для местных жителей остается одним из самых востребованных.

Поэтому сочинская делегация во время презентации подробно остановилась на санаторном лечении.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал тюменцам о городских проектах "Открытый Юг" и "В Сочи за здоровьем", которые работают в межсезонье и позволяют отдыхать в санаториях курорта по системе "все включено" с трехразовым питанием и лечением практически по себестоимости – от 1400 до 2000 рублей.

Аналогичные презентации Сочи в крупных городах России будут проходить и дальше. Как показывает практика, интерес к отдыху в Сочи после таких визитов заметно возрастает. В связи с этим из городов, включенных в рекламный тур Сочи, увеличивается количество чартерных рейсов в наш город.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]