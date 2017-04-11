ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТУРБИЗНЕСУ

В Сочи проходит II Всероссийский турагентский конгресс Руководители ведущих турагентств Российской Федерации снова приехали в Сочи, где в воскресенье начал работу II Всероссийский турагентский конгресс – отраслевая площадка для делового общения и обсуждения насущных проблем и вопросов, волнующих каждого участника туристической отрасли.

– В этом году количество участников конгресса немного увеличилось по сравнению с прошлым. Расширили свое представительство регионы, – рассказал перед началом пленарной сессии вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Программа конгресса обещает быть насыщенной. Туроператоры и турагенты планируют обсудить острые темы: как работать в условиях изменившегося законодательства, бороться с демпингом. Среди актуальных вопросов также внедрение электронных путевок, промо-тарифы, а также тенденция к сокращению агентской комиссии.

В первый день конгресса прошла рабочая встреча с Ольгой Яриловой, руководителем департамента туризма и региональной политика Минкульта РФ. Затем всем участникам представится возможность обсудить все острые вопросы по детскому туризму и проконсультироваться по этому вопросу с Ольгой Санаевой, руководителем регионального совета Российского союза туриндустрии.

Понедельник начался с рабочей программы конгресса, обсуждения новой реальности туристского рынка, его основных тенденций, прогнозов на будущее. С сорокаминутной презентацией выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов. По теплой реакции зала стало понятно: когда власть заинтересована в развитии туризма, выигрывают все.

– Сегодняшний Сочи – достойный туристический центр. Мы с коллегами постоянно совершенствуемся, поддерживаем новейшие формы управления туризмом. В бизнесе очень важен профессиональный подход. Прошлый год был рекордным и для Сочи, и для внутреннего российского туризма в целом. Это прямой результат улучшения качества услуг. Кстати, в этом году отмечается большой интерес европейских туроператоров к Сочи, – заявил Анатолий Пахомов.

Дискуссии продолжались до вечера. Представители Роспотребнадзора и юриспруденции освещали вопросы изменения законодательного регулирования туриндустрии, практику применения нового туристского законодательства, а также вопросы защиты туриста. Подробнее о работе конгресса наша газета расскажет в ближайших номерах.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]