С заботой о себе – с пользой для города

В кропотливом труде провели выходные более 4 тысяч сочинцев, вышедших на Всекубанский субботник по санитарной очистке и благоустройству дворов, парков и скверов. В ходе работ было вывезено более 200 тонн мусора.

Субботнее утро встретили жители города с лопатами, метлами и кистями в руках. Задача понятна для всех – убери там, где сам живешь. Работа непростая, однако, вооружившись необходимым инвентарем и взявшись за уборку вместе, дело продвигалось довольно быстро.

За время субботника было ликвидировано 38 стихийных свалок, побелены бордюры, покрашены двери и лавочки, подстрижены кустарники, кронированы деревья. Помогали сочинцам с инвентарем и районные администрации – предоставили лопаты, грабли, необходимый для покраски инструмент, по заявкам направляли транспорт для вывоза мусора.

Наряду с жителями, на уборку вышли и предприниматели, которые очищали прилегающие территории, мыли и красили фасады зданий. Жители многоквартирных домов на улице Дагомысской вместе с управляющей компанией и ТОСом покрасили снаружи все подъезды, а на улице Альпиской подстригли кустарник вдоль дороги, что позволило значительно расширить проезжую часть и открыть вид из окон соседних многоквартирных домов. Не остались без внимания и кладбища – к предстоящей Пасхе граждане убрали мусор на могилах своих близких, покрасили ограждения и расчистили дорожки.

– Я благодарю сочинцев, которые привели свои дворы в порядок. Вы – пример для всех остальных! Сделано действительно немало, но, по сути, на субботник вышло менее одного процента населения города. Важно, чтобы все жители курорта понимали, что несут ответственность за санитарное состояние принадлежащих им домов и территорий. Надеюсь, скоро содержать в чистоте свое общее имущество в нашем городе станет нормой, субботники в Сочи обретут массовость и их начнут инициировать сами жители. Мы к этому стремимся, – подчеркнул глава города-курорта Анатолий Пахомов.

Второй общегородской субботник запланирован на 22 апреля. Он станет последним перед майскими праздниками, когда на курорт приедут десятки тысяч гостей. Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]