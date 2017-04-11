"У НАС НА ЧАЙКОВСКОГО ЧИСТОТА!"

Так говорят жильцы улицы Чайковского, что в микрорайоне Гагаринский Центрального района Сочи. Совет территориального общественного самоуправления этого микрорайона регулярно организует субботники на придомовых территориях, а председатели советов домов оповещают жителей, которые всегда в большом числе занимаются уборкой дворов и скверов.

Сейчас на улице Чайковского наблюдается повышенная общественная активность: идет краевой двухмесячник по уборке придомовых территорий. В минувшую субботу с раннего утра вовсю кипела работа во многих местах улицы. Председатель совета ТОС Игорь Виноградский и его заместитель Сергей Титов обеспечили участников субботника рукавицами, граблями, лопатами, носилками, полиэтиленовыми мешками, так что дело спорилось. К тому же и председатель, и его заместитель не только руководили, но и трудились не меньше остальных.

– Особенно много мусора оказалось вокруг частных гаражей, – говорит Сергей Титов. – Странно, что их собственники и сами не заботятся о чистоте, и уборщиков не приглашают, и не платят управляющей компании за то, что эту чистоту наводят в основном ее работники. А сегодня тут собрали целые кучи старой листвы, бутылок и банок, битых кирпичей жильцы окрестных домов. Среди них были даже люди с ограниченными возможностями здоровья.

Уже к середине дня сотни килограммов мусора перекочевали в контейнеры. Опавшие ветки деревьев были сложены возле дороги, а затем погружены в грузовой автомобиль.

– Конечно, мы очень благодарны нашим сознательным жителям, – сказал Игорь Виноградский. – Они проявляют большую ответственность и подлинную заботу о своем родном доме. Подчеркну, что наш микрорайон Гагаринский, и нынешний субботник его жители посвятили предстоящему Дню космонавтики, первому космическому полету, который совершил Юрий Гагарин.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]