ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Настоящий интернационализм и любовь к Отечеству – не в громких словах и лозунгах, а в нашей славной истории, в подвигах и самопожертвовании старших поколений, в единстве и консолидации общества, в готовности защитить Родину ценой собственной жизни, считает Герой России, первый заместитель секретаря Общественной Палаты РФ Вячеслав Бочаров, побывавший недавно в нашем городе.

…– Дяденька, а, дяденька, сколько же вам лет? – мальчишки начальных классов одной из школ районного центра, гурьбой обступившие гостя из Москвы, на груди которого поблескивала золотая пятиконечная звезда, словно не могли до конца поверить, что этот молодцеватый крепкий мужчина тоже ветеран, как и их дедушки-фронтовики, некогда воевавшие с фашизмом. Вопросов у неугомонной детворы было много: за что дают такую медаль? страшно ли было совершать подвиг? каково это – быть героем?

"Дяденька" оказался с юмором, быстро нашел общий язык с молодежью:

– Считайте сами: я подтягиваюсь на турнике ровно столько, сколько мне исполнилось недавно лет, – ответил он. – Если вы, как и я, будете каждый год прибавлять хотя бы по одному подтягиванию, тоже сможете всегда быть в хорошей форме и, если понадобится, совершить настоящий подвиг…

У полковника Вячеслава Бочарова, в прошлом году разменявшего седьмой десяток лет (насчет упражнений на турнике он отнюдь не шутил – сегодня легко подтягивается более шестидесяти раз), была своя война. И не одна. За спиной – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, четверть века службы в ВДВ, еще двенадцать лет – в Управлении "В" ("Вымпел") Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, два года – в Афганистане, участие в контртеррористических операциях в Чечне и в освобождении заложников в Беслане. Именно там, при штурме школы, оказавшейся в руках вооруженных бандитов, был серьезно ранен. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, 11 октября 2004 года Вячеслав Алексеевич Бочаров был удостоен высокого звания Героя России. Так что свою "Золотую Звезду", как, впрочем, и десяток других наград, среди которых – "За отвагу", "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" двух степеней – он носит по праву.

Даже после увольнения в запас легендарный ветеран все еще в "обойме": активно занимается военно-патриотической деятельностью, много ездит по стране, общается с боевыми товарищами, активистами организаций воинов-интернационалистов, встречается с молодежью, участвует в крупных акциях – одним словом, как и прежде, в первых рядах. Три года назад профессиональный и жизненный опыт, энергия и знания Вячеслава Бочарова, помимо всего прочего являющегося членом Исполкома Паралимпийского комитета РФ и Российской Ассоциации Героев, оказался востребованным в федеральной Общественной Палате. Буквально накануне приезда в Сочи первый заместитель секретаря ОП Бочаров был назначен исполняющим обязанности секретаря Общественной Палаты Российской Федерации. Прежний ее руководитель Александр Бречалов, по предложению президента страны, 4 апреля нынешнего года возглавил Республику Удмуртия. Новый состав и руководство Общественной Палаты будут избраны в июне нынешнего года, но ее текущая повседневная работа продолжается. В том числе в регионах.

В Сочи Бочаров приехал по приглашению Благотворительного фонда воинов-интернационалистов и Совета общественных объединений Лазаревского района, которыми руководит известный общественный деятель и меценат Мнац Дащян. Учитывая главную цель визита – знакомство с культурными традициями города и местной общественностью, прежде всего, молодежью, программа трехдневного пребывания в городе-курорте получилась насыщенной и разнообразной – было много встреч, мероприятий, живого общения.

– В Сочи я, конечно, далеко не впервые, но на этот раз больше внимания удалось уделить Лазаревскому району, – отметил Вячеслав Бочаров. – Везде, где бы я ни побывал в эти дни, меня встречали искренне, радушно, как родного и близкого человека. Впрочем, судя по количеству отдыхающих, приезжающих сюда летом, сочинцы столь же гостеприимны ко всем, а это привлекает людей. Особое впечатление на меня произвело посещение Центра национальных культур – это совершенно уникальное явление, опыт которого необходимо распространять по всей стране. Много для укрепления межнационального мира и стабильности в регионе делает Совет общественных объединений под руководством моего помощника по Общественной Палате России Мнаца Владимировича Дащяна. Порадовало также, насколько трепетно жители района относятся к нашей героической истории, военным мемориалам, ветеранам-фронтовикам. Это очень добрый пример для подрастающего поколения.

Выполняя важную миссию по военно-патриотическому воспитанию молодежи, Вячеслав Бочаров встретился со студентами филиала РУДН в Адлере, учащимися сочинской гимназии №8 и общеобразовательного учреждения №80 поселка Лазаревское, осмотрел школьные музеи и комнаты боевой славы. Более широко на самые важные темы, связанные с героическим прошлым страны, исторической памятью народа, подвигом старших поколений, нравственных устоях, духовности и любви к Отечеству прославленный ветеран-спецназовец говорил в ходе урока мужества, прошедшего в Лазаревском центре национальных культур. Откровенный и доверительный диалог с подрастающим поколением особенно значим в стенах учреждения, объединяющего людей самых разных этносов, широко пропагандирующего идеи мира, добрососедства и толерантности, подчеркнул он. И это – тесная консолидация наций и народов, проживающих в нашем государстве, – первооснова, прочный фундамент современного российского общества.

– Для меня очень важно достучаться до сердец нашей молодежи, – подчеркнул Вячеслав Бочаров. – Тут нужны не громкие слова, а особые нравственные ориентиры и достойные примеры для подражания. Их множество. Наши деды и прадеды, ценой собственной жизни защищавшие Родину, что такое патриотизм не знали – они просто сражались за родную землю, за свои семьи, за свой народ, за российскую державу – за все, что дорого, без чего нет, и не может быть полноценной жизни. Это, в первую очередь, нужно внушать нашим детям и внукам, с малых лет прививать им уважение к традициям, памяти и наследию предков.

Героев не нужно далеко искать, они всегда рядом, среди нас, убежден ветеран. Их сотни, тысячи по всей стране, достаточно только внимательно осмотреться вокруг: фронтовики и труженики тыла, узники фашистских лагерей и "блокадники" Ленинграда, воины-интернационалисты и сотрудники правоохранительных органов, борющиеся с террором, педагоги и работники культуры, занимающиеся патриотическим воспитанием, общественники, меценаты, представители национальных организаций и энтузиасты, оказывающие помощь в увековечивании подвига военного поколения. Есть они, конечно, и в Сочи. В ходе урока мужества Благодарственными письмами Общественной Палаты Российской Федерации были отмечены заслуженный учитель Кубани Светлана Ложенко, руководитель Совета общественных объединений Мнац Дащян, председатель "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух, ветеран военной службы, участник боевых действий в локальных войнах Геннадий Нефедов, председатель дагестанской общины Лазаревского района Магомед Малачиев, заместитель директора Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Сергей Ромахин, представители местного отделения "Союза армян России" Аркадий Тавадян и Карапет Бостанджян, активист греческого общества "Эноси" Александр Сатиров и другие. Хозяева тоже, естественно, не отпустили гостя с пустыми руками – прославленному ветерану были вручены Благодарственное письмо и памятный подарок – картина с горным пейзажем – от администрации Лазаревского района.

В рамках визита Вячеслав Бочаров также принял участие в расширенном заседании Совета Общественной Палаты Сочи. Центральная тема встречи – патриотическое воспитание и проблемы духовно-нравственного развития общества. Члены Совета, представители городской администрации и лидеры национальных организаций курорта обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, конкретные меры по реализации государственной программы патриотического воспитания, механизмы совместного противодействия опасным тенденциям, угрожающим современной молодежи, – экстремизму, терроризму, так называемым "группам смерти", активно действующим в социальных сетях, вовлечению подростков в политические митинги и демонстрации.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]