Город может спать спокойно

В Сочи состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии. Открывая совещание, глава города Анатолий Пахомов подчеркнул: в преддверии праздничных дней и крупных международных событий, которые запланированы в нашем городе в ближайшие месяцы, вопросам безопасности необходимо уделять особое внимание.

Безусловно, тревогу вызывают и последние события, которые происходят в разных точках мира. Именно поэтому все ведомства города и владельцы объектов должны заниматься безопасностью не формально, а детально прорабатывать этот вопрос. Это касается социальной инфраструктуры (больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие образовательные учреждения), санаторно-курортного комплекса (гостиницы, отели, санатории), объектов торговли и транспортной инфраструктуры.

В Сочи – городе, который круглый год принимает большое количество деловых, спортивных и культурных мероприятий всероссийского и международного масштаба, руководители объектов размещения, ЖКХ и других отраслей, прежде чем приступить к работе, получают антитеррористические паспорта.

Оказывать помощь правоохранительным органам глава города призвал общественников:

– Как основа безопасности должен срабатывать человеческий фактор. Общественники, председатели ТОСов, домкомы должны понимать, что необходимо взаимодействовать с полицией, правоохранительными органами и сообщать о любом подозрительном человеке, поселившемся в их доме, садовом обществе, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Под особым контролем социальная сфера (образовательные учреждения, объекты культуры и здравоохранения). Согласно последним требованиям они должны ужесточить не только пропускной режим, но и создать дополнительные посты охраны и досмотра. Помимо этого, на объектах будет введен постоянный мониторинг работы частных охранных предприятий, а также проверка исправности всех технических средств: арочных и ручных металлодетекторов, тревожных кнопок.

Как отметила в своем докладе заместитель главы города Ирина Романец, на сегодняшний момент все требования антитеррористической безопасности выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями паспортов антитеррористической безопасности. Это касается и ограждений по периметру в тех учреждениях, безопасность которых этого требует, и камер видеонаблюдения.

К слову, в Сочи уже установлено большое количество камер, которые позволяют пресекать большинство тревожных ситуаций. И в планах их сеть только увеличивать и расширять.

Большое значение в наши дни имеет контроль за безопасностью на объектах размещения и в торговых центрах. Ежедневно мы посещаем небольшие магазины и гипермаркеты, где очень часто можно наблюдать большое скопление людей. И здесь, чтобы оценить безопасность, используется система "тайный посетитель". Что касается гостиниц и отелей, то в них, при содействии правоохранительных органов, проверены все сотрудники. Кроме того, на главных входах в гостиницы организована работа рамочных металлодетекторов, проверена исправность систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации экстренного вызова специальных служб.

Что касается ближайших выходных, когда будет отмечаться Пасха, Анатолий Пахомов дал поручение во всех храмах и приходах на период праздника установить рамки досмотра и организовать работу охраны.

В целом, оценив организацию безопасности на различных объектах, глава города дал на устранение недочетов неделю. При этом подчеркнув: контроль за работой ЧОПов, отвечающих за безопасность на объектах социальной сферы, должен ужесточиться и осуществляться постоянно.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]