ПЯТЫЙ ПОСОЛ

Глава города Анатолий Пахомов вручил серебряному призеру Олимпийских игр Илье Авербуху удостоверение посла Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 от Сочи.

Звания посла могут быть удостоены известные люди, связанные с городами ЧМ-2018. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.

Роль Ильи Авербуха в популяризации курорта сложно переоценить: после Олимпийских игр он и его команда каждый год привозят в Сочи различные постановки и ледовые шоу, которые с успехом проходят в Олимпийском парке.

– Сочи – это и город-курорт, и город, созданный для спорта, и для того, чтобы все болельщики, которые приедут сюда, уехали с абсолютным ощущением праздника футбола, – отметил Илья Авербух. – Думаю, все те, кто пытаются на протяжении всех этих лет "ставить палки в колеса", будут повержены открытостью, замечательной инфраструктурой и доброжелательностью горожан.

Прославленный фигурист стал пятым послом курорта, ранее эту роль приняли сын прославленного футболиста Славы Метревели Сергей Метревели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]