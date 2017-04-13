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ПЯТЫЙ ПОСОЛ

ПЯТЫЙ ПОСОЛ
Четверг, 13 Апрель, 2017 - 08:40

Глава города Анатолий Пахомов вручил серебряному призеру Олимпийских игр Илье Авербуху удостоверение посла Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 от Сочи.
Звания посла могут быть удостоены известные люди, связанные с городами ЧМ-2018. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.
Роль Ильи Авербуха в популяризации курорта сложно переоценить: после Олимпийских игр он и его команда каждый год привозят в Сочи различные постановки и ледовые шоу, которые с успехом проходят в Олимпийском парке.
– Сочи – это и город-курорт, и город, созданный для спорта, и для того, чтобы все болельщики, которые приедут сюда, уехали с абсолютным ощущением праздника футбола, – отметил Илья Авербух. – Думаю, все те, кто пытаются на протяжении всех этих лет "ставить палки в колеса", будут повержены открытостью, замечательной инфраструктурой и доброжелательностью горожан.
Прославленный фигурист стал пятым послом курорта, ранее эту роль приняли сын прославленного футболиста Славы Метревели Сергей Метревели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев.

Соб.инф.

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